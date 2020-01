Slovenski vojaki v Iraku na varnem, urjenje iraških sil prekinjeno

Pripadniki slovenskega kontingenta na severu Iraka so na varnem v bazi v Erbilu, so sporočili z obrambnega ministrstva. Po zaostritvi razmer zaradi ameriške likvidacije vplivnega iranskega generala v Bagdadu pa so začasno popolnoma prekinili urjenje iraških varnostnih sil.

Pri urjenju poleg tujih kolegov sodelujejo tudi pripadniki Slovenske vojske, ki so v Iraku nameščeni v okviru mednarodne operacije Neomajna odločnost. Vsi slovenski vojaki se trenutno nahajajo v bazi v Erbilu na severu Iraka. Ministrstvo ob tem opozarja, da v Bagdadu ni pripadnikov Slovenske vojske. Ministrstvo vseskozi spremlja varnostne razmere v Iraku in bo sproti pripravilo potrebne odločitve, glede na razvoj dogodkov, so še zapisali v sporočilu za javnost. V Iraku sicer deluje šest slovenskih vojakov v Erbilu pod vodstvom Nemčije, v okviru mednarodne operacije pa še en častnik opravlja dolžnost v poveljstvu koalicije pri Osrednjem vojaškem poveljstvu ZDA v Tampi. Božič slovenske vojske v Kurdistanu FOTO: Tadej Krese, Slovenska vojska Ameriška likvidacija vplivnega iranskega generala Kasema Solejmanija v petek je nevarno zaostrila napetosti na že tako nemirnem Bližnjem vzhodu. Poveljnik elitnih enot iranske Revolucionarne garde al Kuds je bil ubit v ameriškem zračnem napadu na letališču v Bagdadu. Iran je zagrozil z ostrimi povračilnimi ukrepi, ZDA pa so napovedale okrepitev prisotnosti na Bližnjem vzhodu. ZDA okrnile operacije v Iraku Koalicija pod vodstvom ZDA, ki pomaga iraškim silam v boju proti džihadistom, je okrnila svoje operacije v Iraku, je dejal predstavnik ameriške vojske. Delovanje so po zaostritvi razmer okrnili tudi v okviru operacije zveze Nato. V okviru Natove operacije Neomajna odločnost, pri kateri sodelujejo tudi slovenski vojaki, so tako začasno popolnoma prekinili urjenje iraških varnostnih sil. "Natova misija se nadaljuje, ampak urjenje smo trenutno prekinili," je sporočil tiskovni predstavnik Dylan White. Potrdil je tudi, da je generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg po nedavnih dogodkih po telefonu govoril z ameriškim obrambnim ministrom Markom Esperjem. Iz nemške vojske so še sporočili, da so urjenje prekinili iz preventivnih razlogov, da bi s tem zavarovali vse vojake, ki sodelujejo pri operaciji urjenja. ZDA bodo v regijo sicer napotile 3000 dodatnih vojakov. FOTO: AP Že pred tem je predstavnik ameriške vojske potrdil, da so tudi ameriške sile iz varnostnih razlogov okrnile svoje operacije, pri katerih sodelujejo z Iračani. "Okrepili smo tudi varnostne in obrambne ukrepe na iraških oporiščih, kjer so nameščene sile koalicije,"je dodal. Zaradi porasta napetosti pa se bo v nedeljo sestal izraelski varnostni kabinet. Po poročanju medijev naj bi se vladni krog okoli premierja Benjamina Netanjahujapripravljal na morebitni povračilni ukrep Irana na izraelske cilje. ZDA naj bi zavezniški Izrael obvestile o napadu na Solejmanija že nekaj dni prej. Ameriški zunanji minister se je namreč v preteklem tednu dvakrat po telefonu pogovarjal z Netanjahujem, a ni potrjeno, ali sta si tudi izmenjala konkretne informacije. Netanjahu je v preteklosti vedno znova svaril pred širitveno politiko Irana na Bližnjem vzhodu in da kljub jedrskem sporazumu iz leta 2015 na skrivaj razvija jedrsko orožje. Izraelska vojska je že večkrat napadla iranske cilje v regiji, saj želijo preprečiti, da bi njihov največji sovražnik krepil vpliv v sosednji Siriji.