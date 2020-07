'Slovenski' volk pomoril drobnico v Nemčiji

V Nemčiji so prvič potrdili prisotnost volka iz Slovenije in Hrvaške. Novico so v sredo potrdile pristojne službe na Bavarskem, kjer so preučili najden genski material na pomorjenih ovcah.

Pred tem so v Nemčiji potrdili prisotnost volka iz tako imenovane alpske populacije in volka srednjeevropske populacije. A tokrat so novico pričakovali, saj je volk, ki po genskem zapisu sodi na Dinarski Kras in torej izvira iz Slovenije ali Hrvaške, pred tem trgal drobnico že na drugi strani meje v Avstriji. Gre za volka z uradno oznako GW1706m.

Raziskovalci so se analize identitete volka lotili po tem, ko so v preteklih dneh in tednih našli kar 10 mrtvih ovc, sedem v Nemčiji in tri v Avstriji.

Da bi preprečili nove napade, so na Bavarskem že razširili območje, ki so ga ocenili kot tveganega za napad volka. Prizadetim kmetom na Bavarskem so ponudili sredstva za nakup električnih pastirjev in druge opreme, s katero bi lahko preprečili nove napade na njihove živali. Kmetje so dobili tudi odškodnino.