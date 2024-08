Slovensko-britanska alpinistična naveza osvojila vrh Gašerbrum III

Vrhunski alpinist in gorski vodnik Aleš Česen (Alpski gorniški klub), najuspešnejši slovenski alpinist v letih 2017 in 2018, je že leta 2022 s Tomom Livingstonom opravil poskus v novi smeri na SZ strani gore Gašerbrum III, ko sta dosegla višino 7800 metrov, njegovo odpravo Rolwaling 2023 v Himalaji pa je zaznamovala kraja opreme.

Britanski alpinist in pisec Tom Livingstone je eden najuspešnejših alpinistov mlajše generacije, ki ga je slovenska javnost spoznala leta 2018 po vzponu na Latok 1 v Pakistanu skupaj s Česnom in Luko Stražarjem, ko so se po prvenstveni 2400-metrski smeri v severnem ostenju Latoka 1 povzpeli na 7145 metrov visok vrh ter se tako v zgodovino vpisali z drugim vzponom na ta pakistanski sedemtisočak in prvim uspešnim vzponom s severne strani. Za ta podvig, ki se je štiri desetletja zdel nedosegljiv, je trojica prejela nagrado zlati cepin.

Livingstone je tudi mentor obetavnih angleških alpinistov, ki so med drugim januarja letos gostovali pri slovenskih alpinistih v Julijskih Alpah, potem ko so Slovenci leta 2022 že gostovali na Škotskem. Livingston je aprila letos z Gašperjem Pintarjem preplezal prvenstveno smer Veliki zid v 1600-metrski južni steni gore Dickey na Aljaski.