Slovesno odprli enega najvišjih mostov na Zahodnem Balkanu

V BiH so skupaj z mostom odprli dobrih 11 kilometrov dolg odsek avtoceste med Počiteljem in Zvirovići, ki je del panevropskega koridorja 5C med Budimpešto in hrvaškim pristaniščem Ploče. Avtocesta, ki se nadaljuje vse do Bijače ob meji s Hrvaško, je zdaj skupno dolga 21 kilometrov.

Borjana Krišto pa je ocenila, da bo most prispeval h gospodarstvu države in da bo temelj za nadaljevanje gradnje cestne infrastrukture v državi. Direktor javnega podjetja Autoceste Federacije BiH je po poročanju portala sarajevskega časnika Dnevni avaz medtem izpostavil, da gre za najkompleksnejši most na celotnem koridorju 5C in enega najvišjih mostov v tem delu Evrope. Dodal je, da je njegova vrednost še večja, ker je BiH neposredno povezal z EU oziroma s Hrvaško.

Celoten projekt so začeli pred petimi leti ter poleg mostu vključuje tudi več viaduktov in predora, financirali pa so ga s posojilom Evropske investicijske banke (EIB) in nepovratnimi sredstvi EU. Most poleg Neretve premošča magistralno cesto in železniško progo med Sarajevom in Pločami, edinstven pa je po tem, da so na eni konstrukciji vsi štirje pasovi avtoceste.

Most sta gradili podjetji Azvirt iz Azerbajdžana ter Sinohydro in Powerchina iz Kitajske. Prvotni rok za dokončanje del je bil marec 2022, a so ga večkrat preložili. Gradnjo mostu so končali lani poleti, a so se na njem kmalu pojavile večje razpoke. Autoceste Federacije BiH so takrat angažirale slovenski biro Ponting, ki je pripravil tehnično rešitev za odpravo nepravilnosti. Podjetje Ponting sta ustanovila Viktor Markelj in Marjan Pipenbaher, projektiralo pa je že veliko odmevnih mostov, med drugim tudi Pelješki most na Hrvaškem.