80. obletnica dneva D s svarilom: 'Demokracija je še vedno ogrožena'

Številni svetovni voditelji in visoki gostje na severu Francije obeležujejo 80. obletnico dneva D, začetka izkrcanja zaveznikov v Normandiji in preobrata v drugi svetovni vojni. Poklonili so se vojakom, ki so sodelovali v boju proti nacizmu in opozorili, da žrtev tega dne ne smemo pozabiti. Izpostavili so tudi pomen boja za demokracij, kanadski premier Justin Trudeau pa je ob tem opozoril, da je demokracija danes še vedno ogrožena. "Ogrožajo jo agresorji, ki želijo na novo zarisati meje," je poudaril.

Junaštva zavezniških vojakov, ki so se v noči na 6. junij 1944 s ciljem osvoboditve Evrope nacistov zgrnili na obale severne Francije in mnogi daleč od doma tam tudi dali svoje življenje, se spominjajo na več slovesnostih na nacionalnih pokopališčih na območju. Osrednja, z več državnimi voditelji in okrog 200 še živimi vojnimi veterani, poteka na plaži Omaha.

"Spominjamo se lekcije, ki se nam vedno znova vrača. Svobodni narodi morajo stopiti skupaj, da se zoperstavijo tiraniji," je na slovesnosti pri spomeniku skoraj 22.500 britanskim vojakom, ki so padli na dan D in v dnevih, ki so sledili med osvobajanjem Evrope izpod nacizma, izjavil britanski kralj Karel III. Opozoril je, da je veteranov dneva D vedno manj, ob tem pa dodal, da naša dolžnost, da se "spominjamo, kaj so zagovarjali in kaj so dosegli za vse nas, ne sme nikoli izginiti", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na slovesnosti ob 80. obletnici dneva D tudi tuji voditelji

Britanske slovesnosti pri plaži Gold v kraju Ver-sur-Mer sta se udeležila tudi britanski premier Rishi Sunak in francoski predsednik Emmanuel Macron, ki sta ravno tako poudarila, da nihče ne sme pozabiti žrtev dneva D. "Samo s spominjanjem lahko zagotovimo, da stvar, za katero ste se borili, ne bo nikoli samoumevna. Zato zdaj in vedno spoštujemo naše veterane," je dodal Sunak. Kanadski premier Justin Trudeau je na kanadski slovesnosti pri plaži Juno v bližnjem kraju Courseulles-Sur-Mer voditelje pozval, naj se še naprej borijo za demokracijo. "Demokracija je danes še vedno ogrožena. Ogrožajo jo agresorji, ki želijo na novo zarisati meje," je opozoril. Predsednik ZDA Joe Biden se je medtem na slovesnosti v kraju Colleville-Sur-Mer sestal z veterani, poroča britanski BBC. 80 let od največje vojaške pomorske, kopenske in zračne operacije v zgodovini človeštva Zavezniško izkrcanje v Normandiji, ki je pomenilo začetek konca druge svetovne vojne, se je začelo v noči na 6. junij pred 80 leti. Šlo je za največjo vojaško pomorsko, kopensko in zračno operacijo v zgodovini človeštva, ki je tako med zavezniki kot na nemški strani zahtevala okoli 10.000 žrtev.

