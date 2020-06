Princeton bo z zgradbe umaknil ime nekdanjega ameriškega predsednika Wilsona

Poteza, ki so jo sprejeli na eni izmed najboljših univerz v ZDA, Princetonu, sledi valu protestov v državi po smrti temnopoltega Georgea Floyda . Odločili so se, da z zgradbe na kampusu, in sicer s fakultete za mednarodne študije, odstranijo ime nekdanjega ameriškega predsednika.

Spodnji dom kongresa zvezne države Mississippi je medtem sprejel sklep, ki bi lahko z njihove zastave umaknil simbol Konfederacije. Guverner Tate Reeves je tvitnil, da bi podpisal zakon za spremembo trenutne zastave, če bo odobren, saj je postal emblem iz leta 1894 vsaj tako sporen kot zastava sama.

Sentiment, ki se je razširil v ZDA po Floydovi smrti, je kljub temu, da je to ena izmed mnogih smrti neoboroženih temnopoltih, ki so jih povzročili policisti, prinesel spremembo. Ljudje vedno bolj odločno zahtevajo konec institucionalnemu rasizmu, v ZDA in tudi drugih državah pa so zato umaknili že veliko kontroverznih spomenikov.

Ameriški predsednik Donald Trump je medtem podpisal izvršni ukaz o zaščiti spomenikov.Tako bodo lahko oblasti aretirale in kaznovale kogarkoli, ki bi poskušal poškodovati, uničiti ali zrušiti spomenike, zagrožena kazen pa je tudi do 10 let zapora.