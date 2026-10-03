Sloviti morski lok na Havajih se je zrušil v Tihi ocean

Približno 27,4 metra visoka skalna tvorba je nastala iz lave pred približno 550 leti, poroča BBC. Kdaj točno se je zrušila, ni znano. Po navedbah Službe za narodne parke (NPS) je lok še 23. septembra stal ob obali Narodnega parka Hawaii Volcanoes, 27. septembra pa je izginil.

"Pečine ob morskem loku so že leta kazale znake nestabilnosti," so sporočili iz NPS, kjer so že leta 2021 opozorili, da se bo lok sčasoma zrušil.

Skalnata tvorba, ki se je nahajala na koncu ceste Chain of Craters na otoku Havaji (imenovanem tudi Veliki otok), je bila priljubljena – in pogosto fotografirana – turistična znamenitost. Domnevajo, da se je zrušila prejšnji konec tedna, ko je bil park zaradi tropske nevihte Nolo začasno zaprt.