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Sloviti morski lok na Havajih se je zrušil v Tihi ocean

Honolulu, 03. 10. 2026 07.58 pred 6 minutami 2 min branja 0

Avtor:
U. Z. K.
Hōlei Sea Arch

Morski lok Hōlei (Hōlei Sea Arch) na Havajih, ena najbolj prepoznavnih naravnih znamenitosti, se je zrušil v Tihi ocean. Da se bo to nekoč zgodilo, je Služba za narodne parke opozorila že leta 2021.

Približno 27,4 metra visoka skalna tvorba je nastala iz lave pred približno 550 leti, poroča BBC. Kdaj točno se je zrušila, ni znano. Po navedbah Službe za narodne parke (NPS) je lok še 23. septembra stal ob obali Narodnega parka Hawaii Volcanoes, 27. septembra pa je izginil.

"Pečine ob morskem loku so že leta kazale znake nestabilnosti," so sporočili iz NPS, kjer so že leta 2021 opozorili, da se bo lok sčasoma zrušil.

Skalnata tvorba, ki se je nahajala na koncu ceste Chain of Craters na otoku Havaji (imenovanem tudi Veliki otok), je bila priljubljena – in pogosto fotografirana – turistična znamenitost. Domnevajo, da se je zrušila prejšnji konec tedna, ko je bil park zaradi tropske nevihte Nolo začasno zaprt.

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Uprava parka je sporočila, da so potresi med izbruhom vulkana Kīlauea že leta 2018 poškodovali pečine v bližini loka.

Januarja 2020 so zaradi novih razpok in nestabilnosti pečin zaprli prvotno razgledno točko za ogled oboka, nekaj mesecev pozneje pa so na varnejši razdalji odprli novo. Pozneje istega leta so valovi, ki jih je povzročila tropska nevihta, odlomili kos skale s spodnjega dela oboka.

"Ta formacija je čudovita, a začasna in ima omejeno življenjsko dobo," so leta 2021 sporočili iz NPS. "Morski lok se bo sčasoma sesul v morje. Vendar pa ga bodo nadomestili drugi, saj se pečina počasi pomika v notranjost celine."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Objavo je na družbenih omrežjih všečkalo na tisoče ljudi, ki so ob tem delili svoje spomine na obisk te znamenitosti in objavljali njene fotografije.

"Nič in nihče tukaj ni večen," je zapisal uporabnik Facebooka. "Čez milijone let bo sonce ugasnilo. Zato cenite vse dobro in lepo – zdaj."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

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