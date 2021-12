Slovo Angele Merkel: '16 let, polnih izzivov - zahtevnih, a izpolnjujočih'

Na dogodku je v govoru dejala, da so bili njeni štirje mandati pestri in pogosti tudi zelo zahtevni. "16 let je bilo polno številnih dogodkov, pogosto pa tudi izzivov. Ta leta so bila zame izziv tako politično kot osebno. Toda to je bil tudi čas, ki me je napolnil," je v kratkem poslovilnem govoru dejala Merklova. Dotaknila se je tudi protiznanstvene nastrojenosti v družbi in naraščajočih teorij zarote.

"Naša demokracija je odvisna od naše sposobnosti kritičnega diskurza in samopopravljanja. Odvisna je od pogovora o interesih in medsebojnem spoštovanju. Odvisna je od solidarnosti in zaupanja, predvsem zaupanja v dejstva. In povsod, kjer se zanikajo znanstvena dejstva in se širijo sovražne kampanje ter teorije zarote, mora biti odpor glasen in močan," je dejala. Kot največja izziva kariere je navedla finančno krizo iz leta 2008 in begunsko krizo 2015. "Takrat sem spoznala, kako pomembne so mednarodne institucije in večstranski instrumenti. Ker krize ne poznajo meja," je dodala.

Nemška vojska ali Bundeswehr se praviloma poslavlja od nemških predsednikov, kanclerjev in obrambnih ministrov na posebni slovesnosti, ki vključuje parado, glasbo in bakle. Prireditev se je začela z Beethovnovo vojaško koračnico in končala z 'Ich bete an die Macht Liebe' (Molim za moč ljubezni), tradicionalno pesmijo, ki je del slovesnosti že od Napoleonovih vojn. Med to pesmijo so vojaki sneli sive čelade in Merklova se je, ko so zadoneli zadnji takti, na kratko nasmehnila častniku, ki je vodil zbor.

Vojaška godba je zaigrala pesem punk ikone Nine Hagen

Tradicija narekuje tudi, da oseba, v čast katere poteka slovesnost, izbere tri pesmi, ki jih nato izvede vojaški orkester. Merklova se je odločila za krščansko pesem 'Grosser Gott, wir loben dich', (Veliki Bog, hvalimo te), šanson slavne nemške povojne pevke Hildegard 'Knef Für mich soll rote Rosen regnen' in pesem vzhodnonemške punk ikone Nine Hagen 'Du hast den Farbfilm vergessen' (Pozabil si na barvni film). Ta pesem je bila velika uspešnica leta 1974, ko je Merklova študirala fiziko v Leipzigu, takratni Vzhodni Nemčiji.

Na dogodku je bilo navzočih 200 ljudi, med njimi je bilo 52 ministrov, ki so svoje funkcije opravljali v času njenega mandata.