Slovo do britanskih poslancev v EU: 'Nikoli ne bomo daleč. Živela Evropa.'

Dodal je, da to slovo in glasovanje po njegovem mnenju ni"zbogom, temveč zgolj nasvidenje",njegove besede navajaEuronews.

Farage: Radi imamo Evropo, a sovražimo Evropsko unijo

Nekoliko več razburjenja je povzročil Nigel Farage, ki je imel še pred glasovanjem novinarsko konferenco, na kateri je dejal, da se je na britanske evroposlance od začetka gledalo kot na ekscentrike, na črne ovce, ki ne sodijo v to okolje, ter da bo pogrešal svoj šov v parlamentu in svojo vlogo največjega hudobneža v hiši, povzema STA. Izpostavil je tudi, kako je z veseljem porabil evropski denar za kampanjo proti projektom EU, na primer v kampanji pred referendumoma o ustavni pogodbi v Franciji in na Nizozemskem ter referendumom o lizbonski pogodbi na Irskem.

Prav neupoštevanje ljudske volje, izražene v Franciji in na Nizozemskem leta 2005, ter nato nekaj let pozneje na Irskem je bilo po njegovih besedah zanj prelomnica. Odtlej je njegov cilj poskrbeti za to, da Evropa zapusti EU, je poudaril.

Med drugim pa je tudi naštel Dansko, Poljsko in Italijo kot naslednje države, ki bi lahko zapustile Evropsko unijo. Ob tem je dodal, da upa, da bo"odhod Velike Britanije začetek konca unije". "Radi imamo Evropo, ampak sovražimo Evropsko unijo." Poudaril je, da se "nikoli ne bodo vrnili".

Farage je nato skupaj s poslanci njegove Brexit stranke v evropskem parlamentu pomahal z britansko zastavo.