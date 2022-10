Slovo Draghija: Varnost, stabilnost, mir morajo biti vodilo za prihodnost

Ko je Mario Draghi leta 2012 vodil Evropsko centralno banko (ECB), so ga razglasili za rešitelja evra, ko se je med dolžniško krizo soočil z nestabilnimi trgi in izjavil, da bo za stabilizacijo evropske valute storil "vse, kar bo potrebno" – stavek, ki se je mnogim vtisnil v spomin kot simbol njegovih prizadevanj.

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je danes na vrhu EU v Bruslju izrekel priznanje Draghiju in se mu zahvalil za njegovo delo in "živahnost, spretne fraze ter jedrnat in močan slog", poročajo viri pri EU. Voditelji so si ogledali tudi kratek videoposnetek v čast Draghiju, pred svojim govorom pa je bil deležen "dolgega in toplega aplavza".

"Zahvaljujem se vam za vso podporo na tej dolgi poti. Zjutraj sem se spomnil, da se je vse skupaj začelo pred 31 leti, ko sem sprejel položaj državnega podsekretarja in je bila moja prva naloga obravnavati bankrot Rusije na srečanju G7. To je bila dolga pot, na kateri ste me vsi vi in vaši predhodniki navdihovali, mi pomagali in me podpirali," je ob slovesu dejal Draghi.

"Ljudje na EU gledajo kot na vir varnosti, stabilnosti in miru. To moramo imeti v mislih kot vodilo za prihodnost, še posebej v teh težkih časih," je dodal odhajajoči italijanski premier, potem ko se je zahvalil svojim kolegom.

To opozorilo bi bilo lahko namenjeno predvsem njegovi naslednici Giorgii Meloni, vodji postfašistične stranke Bratje Italije, ki naj bi Draghija danes nasledila na položaju, pa tudi drugim evropskim voditeljem.

Draghi je ob slovesu prejel tudi darilo – podarili so mu abstraktno upodobitev stavbe Evropskega sveta, ki jo je izdelal Maxim Duterre, nizozemsko-francoski oblikovalec in umetnik iz Eindhovna.