Slovo globalnega mirovnika

V 87. letu starosti se je poslovil nekdanji finski predsednik Martti Ahtisaari, ki se je v mednarodno politiko zapisal predvsem po svojih prizadevanjih za končanje oboroženih konfliktov po svetu. Leta 2008 je dobil tudi Nobelovo nagrado za mir. Med drugim je v vlogi diplomata Združenih narodov (ZN) posredoval v Srbiji, na Kosovu, Severnem Irskem, v Afiki.

Iz njegove fundacije, ki jo je Martti Ahtisaari ustanovil za preprečevanje in reševanje nasilnih konfliktov, so sporočili, da je finski diplomat umrl v ponedeljek. Star je bil 86 let. Po poročanju časnika Le Monde so dodali, da so globoko užaloščeni zaradi izgube svojega ustanovitelja in predsednika uprave. Leta 2021 je bilo objavljeno, da Ahtisaari trpi za napredovalo obliko Alzheimerjeve bolezni.

Marrti Ahtisaari.

Med njegove najpomembnejše dosežke se prištevajo pomoč pri doseganju mirovnih sporazumov v zvezi z umikom Srbije s Kosova v poznih 90. letih prejšnjega stoletja, prizadevanjih Namibije za neodvisnost v 80. letih in avtonomiji province Aceh v Indoneziji leta 2005. Sodeloval je tudi pri mirovnem procesu na Severnem Irskem, ko je bil zadolžen za spremljanje procesa razoroževanja teroristične skupine IRA, dodaja omenjeni časnik.

Ko je Nobelov mirovni odbor oktobra 2008 izbral Ahtisaarija, so navedli, da so se zanj odločili "zaradi njegovih pomembnih prizadevanj za reševanje mednarodnih konfliktov na več celinah in v več kot treh desetletjih".

Marrti Ahtisaari je izpogojeval končanje več konfliktov po svetu.

Med drugim je leta 2005 bdel nad pravo med indonezijsko vlado in uporniki, ki so si prizadevali za neodvisnost pokrajine Aceh. Po treh desetletjih se je tako končal tri desetletja trajajoč konflikt, v katerem je umrlo približno 15.000 ljudi. Obe strani sta takrat Ahtisaarija opisali kot trdega pogajalca, ki pa je ob robu znal pokazati tudi smisel za humor in toplino. "Imam ogromno količino potrpežljivosti. Ponavadi se ne razjezim, sem pa lahko težak," je kasneje opisal samega sebe in še menil, da je ključ do njegovega uspeha sposobnost razumeti ljudi. Od Balkana že utrujen Po poti neodvisnosti je pomagal tudi Kosovu, čeprav mu kljub intenzivnim prizadevanjem ni uspelo doseči dogovora s Srbijo, še preden je Priština nato leta 2008 enostransko razglasila samostojnost. Ni pa se strinjal z odnosom Srbije do Kosova. Pre leti je za Večernji list izjavil, da Srbija ne bi smela postati članica Evropske unije, dokler ne prizna Kosova. "Če želijo v Rusijo, naj gredo tja. Sprejemljivi niso nikakršni kompromisi, ne v BiH in ne kjer koli drugje. Srbiji ne bi smeli dovoliti vstopa v EU, dokler ne prizna Kosova. Srbija je že davno izgubila pravico nad Kosovom. Vrsto let se je do Kosovcev grdo obnašala," se je hudoval prejemnik Nobelove nagrade za mir.

