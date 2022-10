Slovo Liz Truss: Verjamem v Britanijo in Britance

"Ta vlada je v kratkem času ukrepala nujno in odločno na strani pridnih družin in podjetij. Pomagali smo milijonom gospodinjstev pri računih za energijo in tisočim podjetjem pomagali preprečiti stečaj," je dejala.

Po sedmih kaotičnih tednih na premierskem položaju je Liz Truss v nagovoru pred Downing Streetom 10 branila nekatere svoje odločitve in dejala, da še vedno verjame v zvišanje gospodarske rasti prek nižanja davkov. Bolj prepričana kot kdaj koli je, da mora biti Združeno kraljestvo pogumno in se soočiti z izzivi pred sabo.

Dodala je, da si Velika Britanija ne more privoščiti biti država z nizko rastjo, kjer vlada prevzema vedno večji delež nacionalnega bogastva in kjer so tako velike razlike v državi. Prepričana je, da bi morali izkoristiti svoboščine glede brexita in postaviti več svobode državljanom ter vrnitev moči demokratičnim institucijam.

"To pomeni nižje davke, da lahko ljudje obdržijo več denarja, ki ga zaslužijo, in zagotavljanje rasti, ki bo vodila k večji varnosti zaposlitve, višjim plačam in večjim priložnostim za naše otroke in vnuke."

Poudarila je še pomen podpore Ukrajini, zdaj bolj kot kdaj koli prej, v "pogumnem boju proti Putinovi agresiji".

Govor je zaključila z besedami, da se država še naprej bojuje z nevihto, a dodala, da verjame v Britance in ve, da so pred njimi svetlejši dnevi.