Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Slovo moža, ki je na Zemljo javil: Houston imamo problem

Washington, 09. 08. 2025 12.39 | Posodobljeno pred 26 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
T.H. , STA
Komentarji
7

V 98. letu starosti je v petek umrl Jim Lovell, poveljnik Nasine vesoljske misije Apollo 13, ki se je leta 1970 po ponesrečenem poskusu pristanka na Luni uspešno vrnila na Zemljo. Lovell je zaslovel z izjavo, ko je po eksploziji kisikove jeklenke na servisnem modulu 322.000 kilometrov od Zemlje dejal: "Houston imamo problem".

Novico o smrti je medijem sporočila vesoljska agencija Nasa. Lovell je umrl na svojem domu v državi Illinois.

Astronavt Jim Lovell
Astronavt Jim Lovell FOTO: AP

Njegova družina je ob prošnji za spoštovanje zasebnosti sporočila, da so izjemno ponosni na življenje in delo dedka, očeta, pilota in častnika mornarice, astronavta, voditelja in raziskovalca vesolja. "Izjemno ponosni smo na njegovo neverjetno življenje in poklicne dosežke, med katerimi izstopa njegovo legendarno vodstvo pri pionirskem človeškem poletu v vesolje," je sporočila družina.

Astronavt Jim Lovell s sinom
Astronavt Jim Lovell s sinom FOTO: AP

 

Lovell je že opravil vesoljske polete z misijami Gemini 7, Gemini 12 in Apollo 8, preden je bil izbran za poveljnika misije Apollo 13, ki bi bil tretji uspešen človeški polet na luno, poroča CNN.

Eksplodirala kisikova jeklenka

Med neuspešno misijo, na kateri je bil Lovell z astronavtoma Johnon Swigertom mlajšim in Fredom Haisjem mlajšim, je eksplodirala kisikova jeklenka na servisnem modulu posadke.

Ker je eksplozija onesposobila vir energije za vzdrževanje življenja posadke, so se morali obrniti nazaj proti Zemlji.

Posadka Apollo 13
Posadka Apollo 13 FOTO: AP

Vršilec dolžnosti upravitelja Nase, minister za promet ZDA Sean Duffy je pohvalil Lovellovo umirjenost med pritiskom, ki je pomagala posadki varno vrniti na Zemljo. O Misiji Apollo 13 je bil posnet tudi film, v katerem je Lovlla igral Tom Hanks.

Apollo 13 je bil izstreljen 11. aprila 1970 - devet mesecev potem, ko je Neil Armstrong postal prvi človek, ki je stopil na Luno. Houston, imamo problem je najprej izrekel Swigert, Lovell pa je to ponovil.

Lovell je bil tudi eden od treh astronavtov, ki so prvi obkrožili luno med misijo Apollo 8 leta 1968, s čimer so utrli pot za pristanek na Luni, je sporočila Nasa.

jim lovell apollo 13 houston smrt
Naslednji članek

CT glave pokazal izboljšanje, po 14 dneh 19-letnik zapustil UKC Ljubljana

SORODNI ČLANKI

V letalski nesreči umrl astronavt, avtor ikonične fotografije Zemlje v vesolju

Umrl junak, ki je pomagal rešiti posadko Apolla 13

Na 93. rojstni dan v zakonski stan skočil astronavt Buzz Aldrin

Umrl še zadnji astronavt misije Apollo 7 Walter Cunningham

Luna osamljena že pol stoletja. Človeštvo se tja ni več vrnilo

Umrl 'pozabljeni' član misije Apollo 11 Michael Collins

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
a res1
09. 08. 2025 13.05
No, sedaj je pa verjetno res bližje. Naj počiva v miru.
ODGOVORI
0 0
zapiramvamustaaa
09. 08. 2025 12.58
+1
Slovenija imamo problem.
ODGOVORI
1 0
galeon
09. 08. 2025 12.44
+2
Še ena zgodbica za naivne.
ODGOVORI
6 4
gozdar1
09. 08. 2025 12.52
-2
V bistu je še živ tako kot elvis?
ODGOVORI
0 2
Verus
09. 08. 2025 12.53
+2
To je in virus, za katerega sem naivno vzel cepivo kar dvakrat, sta edini teoriji zarote, ki jima verjamem. Luna je BS in cepiva za covid so naredila hudo škodo. To sta, poudarjam, edini teoriji zarote, ki jima verjamem
ODGOVORI
2 0
Verus
09. 08. 2025 12.55
+3
Torej pristanek na luni in poštenost glede cepiv - prvo se ni zgodilo, drugo je pa strup, ki nam je vsem naivnim unicil zdravje.
ODGOVORI
3 0
galeon
09. 08. 2025 13.05
Stvari se vam dogajajo, ker ne znate uporabljat svojih možganov in logičnega razmišljanja. Zato vidite zemljo okroglo, ki to nikoli ni bila.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065