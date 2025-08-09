Slovo moža, ki je na Zemljo javil: Houston imamo problem

V 98. letu starosti je v petek umrl Jim Lovell, poveljnik Nasine vesoljske misije Apollo 13, ki se je leta 1970 po ponesrečenem poskusu pristanka na Luni uspešno vrnila na Zemljo. Lovell je zaslovel z izjavo, ko je po eksploziji kisikove jeklenke na servisnem modulu 322.000 kilometrov od Zemlje dejal: "Houston imamo problem".

Novico o smrti je medijem sporočila vesoljska agencija Nasa. Lovell je umrl na svojem domu v državi Illinois.

Astronavt Jim Lovell FOTO: AP icon-expand

Njegova družina je ob prošnji za spoštovanje zasebnosti sporočila, da so izjemno ponosni na življenje in delo dedka, očeta, pilota in častnika mornarice, astronavta, voditelja in raziskovalca vesolja. "Izjemno ponosni smo na njegovo neverjetno življenje in poklicne dosežke, med katerimi izstopa njegovo legendarno vodstvo pri pionirskem človeškem poletu v vesolje," je sporočila družina.

Astronavt Jim Lovell s sinom FOTO: AP icon-expand

Lovell je že opravil vesoljske polete z misijami Gemini 7, Gemini 12 in Apollo 8, preden je bil izbran za poveljnika misije Apollo 13, ki bi bil tretji uspešen človeški polet na luno, poroča CNN.

Eksplodirala kisikova jeklenka

Med neuspešno misijo, na kateri je bil Lovell z astronavtoma Johnon Swigertom mlajšim in Fredom Haisjem mlajšim, je eksplodirala kisikova jeklenka na servisnem modulu posadke. Ker je eksplozija onesposobila vir energije za vzdrževanje življenja posadke, so se morali obrniti nazaj proti Zemlji.

Posadka Apollo 13 FOTO: AP icon-expand