Slovo očeta umorjene Giulie: Moja draga hči, čas je, da te izpustim

Padova je zavita v črnino, pred baziliko Santa Giustina se je zbrala več kot 10.000-glava množica žalujočih. Udeležili so se pogreba 22-letne Italijanke Giulie Cecchettin, ki jo je pred skoraj enim mesecem umoril njen bivši fant. "Prej ali slej se bova znova videli, obljubim. Do takrat pa vem, da bosta obe z mamo moja angela varuha," je v čustvenem nagovoru med pogrebom dejala pretresena Giulijina sestra. Njen oče pa je dejal: "Moja draga hči, čas je, da te izpustim." Brutalen umor je sicer šokiral celotno Italijo, sprožil razpravo o femicidu in nasilju nad ženskami v državi.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

"Gledam v nebo in te vidim med zvezdami, kjer si z mamo delita sladoled. Prej ali slej se bova znova videli, obljubim. Do takrat pa vem, da bosta obe z mamo moja angela varuha. Navsezadnje si to tudi vedno bila," je v čustvenem nagovoru na pogrebu umorjene Giulie Cecchettin dejala njena sestra Elena. Ganljive besede je svoji pokojni hčerki namenil tudi njen oče Gino. "Moja draga hči, čas je, da te izpustim. Pozdravi mamo. Predstavljam si, da jo objemaš. Moja hčerka Giulia je bila prav takšna, kot ste jo poznali. Bila je izjemna mlada ženska, vesela in živahna, nikoli se ni naveličala učenja. Po prezgodnji izgubi svoje ljubljene matere je prevzela odgovornost pri vodenju družine," je dejal.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Giulia je bila 11. novembra žrtev femicida. Njen bivši fant Filippo Turetta jo je tistega dne po prepiru ugrabil ter nato umoril. Truplo 22-letne italijanske študentke so našli na dnu jarka blizu Padove. Po poročanju lokalnih medijev je bila več kot 20-krat zabodena v glavo, vrat in telo. Giulijin oče je zato v svojem govoru pozval tudi, naj smrt njegove hčere ne bo zaman. "Naj nas spomin na Giulio navdahne, da skupaj delamo proti nasilju, naj bo njena smrt spodbuda za spremembe." Hčerki se je zahvalil za vseh 22 let. "Zbogom, moja draga Giulia," je zaključil svoj govor.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pogreba se je udeležil tudi predsednik Benečije Luca Zaia, ki je na spletu zapisal, da bo Giulia za vedno ostala v njihovih srcih. "Danes te je želelo objeti toliko ljudi. Benečija te ne bo pozabila in tvoja zgodba bo izhodišče za novo kulturo spoštovanja, začenši z mladimi, kot je v cerkvi prosil vaš oče," je obljubil. Mlado Italijanko je sicer po poročanju Rai Newsa na njeni poslednji poti pospremila več kot 10.000-glava množica. Več predstavnikov institucij je med pogrebom Giulijinemu očetu namenilo objem. Med njimi tudi minister za pravosodje Carlo Nordio, predsednik Benečije in več drugih županov. Na spletu pa je svoje misli delil italijanski predsednik Sergio Mattarella, ki je poudaril, da je treba znova uvesti spoštovanje do življenja. Padovanski škof je medtem med mašo prosil tudi za mir morilca študentke in za njegovo družino.