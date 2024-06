Na tisoče ljudi se poslavlja od iranskega predsednika

Iran se poslavlja od preminulega predsednika. V vseh mestih po državi so se zbrali številni državljani, da bi se poklonili Ebrahimu Raisiju, vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej pa je že napovedal petdnevno žalovanje. Pogrebne slovesnosti bodo potekale od torka do četrtka v vseh večjih mestih, nato pa ga bodo dokončno pokopali v svetišču imama Reze v Mašhadu.

Ko umre sam predsednik države, je pričakovati, da se bo veliko ljudi želelo posloviti in v Teheranu ni prav nič drugače. Na ulicah so prisotne varnostne sile, ljudje pa so bili posvarjeni pred praznovanjem v času žalovanja. Sprevod, ki ga je vodil poltovornjak s krsto umrlega, se je počasi pomikal po ozkih teheranskih ulicah, več tisoč ljudi pa je hodilo ob krsti.

Raisi sicer ni bil najbolj priljubljen predsednik, svoj položaj na predsedniških volitvah je dosegel z najnižjo volilno udeležbo v zgodovini države, vodil je tudi obsežno zatiranje vseh nasprotnikov. Četudi je imel do sedaj večjo podporo pri podeželskemu prebivalstvu, ki je tradicionalno bolj naklonjeno šiitski veri, pa tega ni doživel v prestolnici, ki jo že leta pretresajo množični protesti. A kljub temu je moč imel. O 63-letnem Raisiju se je govorilo kot o možnem nasledniku iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja. Zaradi njegove smrti pa je zdaj ta izbira vse bolj vprašljiva, zlasti ker pred načrtovanimi volitvami, ki bodo 28. junija, ni nobenega naslednika klerikov za predsedniški položaj.

Procesija bo potekala v četrtek v Raisijevem rojstnem mestu Birjand, nato pa bo pogreb in pokop v svetišču imama Reze v svetem mestu Mašhad. To svetišče je že dolgo središče romarjev, vsako leto ga obišče več milijonov ljudi. Skozi stoletja so po njegovem območju pokopavali junake perzijske zgodovine, zato gre za veliko čast, da bo prav tam pokopan tudi Raisi.

Kakšni so odzivi? Ni jasno, kakšna bo mednarodna udeležba na pogrebu, saj so proti Raisiju zaradi njegovega sodelovanja pri množičnih usmrtitvah leta 1988 in zaradi zlorab protestnikov in disidentov ZDA uvedle sankcije. Iran je prav tako Rusiji dostavil več brezpilotnih letal. Zato so odzivi različni. "Ni mi prijetno pošiljati sožalja, medtem ko Iran pošilja brezpilotna letala, ki se uporabljajo proti civilistom v Ukrajini," je bil denimo jasen litovski zunanji minister Gabrielius Landsbergis.