Slovo od pande Fu Bao: 'Ti si naš mladiček za vedno'

Kitajska že nekaj let pošilja svoje pande v tujino v znak dobre volje, vendar še vedno ostaja lastnica živali in njihovih mladičev, piše AP. Leta 2016 pa je tako v Južno Korejo poslala dve pandi, Ai Bao in Le Bao, v okviru 15-letnega programa. Pandama se je leta 2020 rodila Fu Bao, kar pomeni srečen zaklad, in kmalu postala glavna atrakcija v zabaviščnem parku Everland blizu prestolnice Seoul. Ko je odjeknila vest, da se bo Fu Bao preselila na Kitajsko, so bili številni razočarani in žalostni.

Danes pa so se kljub slabemu vremenu in močnemu deževju podali v park Everland in se udeležili slovesnosti za slovo od Fu Bao. Na slikah je videti številne oboževalce, ki stojijo na cesti, medtem ko se tovornjak s pando premika proti trgu. Nekateri so mahali, drugi kričali in ploskali ter fotografirali. Tovornjak pa je bil okrašen z veliko sliko pande in sporočilom: "Čudež je bil, da smo te srečali. Hvala, Fu Bao!" "Ti si naš mladiček pande za vedno, tudi če mine 10 ali 100 let," se je od njega v govoru poslovil oskrbnik živalskega vrta Kang Čeol-won. "Dragi vsi, Fu Bao zdaj odhaja, zapomnite si jo in ne jočite veliko."

Po poročanju južnokorejskih medijev bo Fu Bao odpotovala v posebnem vozilu, po prihodu na letališče bo naložena na čarterski let, ki ga je zagotovila Kitajska, od tam naprej pa v Kitajski center za ohranjanje in raziskave orjaških pand v provinci Sečuan, kjer bo najprej mesec preživela v karanteni.

