Tujina

'Adijo, mama Erasmus': hvaležnih ji je na milijone študentov

Rim, 19. 10. 2025 16.19 | Posodobljeno pred 42 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
T.H. , STA
Komentarji
4

Italijanska pedagoginja Sofia Corradi, pobudnica uspešnega evropskega programa za izmenjavo študentov Erasmus, je v 92. letu starosti umrla v Rimu. Corradijeva velja za simbol Erasmusa, ki je v preteklih skoraj 40 letih omogočil študij v evropskih državah milijonom študentov.

Program EU Erasmus omogoča izobraževanje in usposabljanje mladih v Evropi. Zasnovan je bil na pobudo Corradi na podlagi njene osebne izkušnje. V Italiji je bila zaradi tega znana tudi kot "mama Erasmusa", od nje se poslavljajo na naslovnicah številnih medijev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sofia Corradi je kot študentka prejela prestižno ameriško štipendijo Fulbright, ki jo je popeljala na Univerzo Columbia v New Yorku, kjer je diplomirala iz prava. Ko italijanski izobraževalni sistem po vrnitvi ni priznal njene ameriške diplome, jo je ta izkušnja po lastnih besedah tako zaznamovala, da se je zaobljubila, da bo študij v tujini olajšala prihodnjim generacijam.

Erasmus je v Evropo poslal tudi številne slovenske študente
Erasmus je v Evropo poslal tudi številne slovenske študente FOTO: AP

Predlagala je program izmenjave za študente na evropskih univerzah, ki so ga leta 1987 začeli izvajati na ravni EU. Od takrat je v programu Erasmus sodelovalo približno 16 milijonov ljudi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je dejal, da je Sofia Corradi znatno prispevala k rojstvu "generacije Evrope", francoski predsednik Emmanuel Macron pa je dejal, da je predstavljala idejo za evropsko mladino, "ki se srečuje in bogati s svojimi razlikami".

Program Erasmus danes sega izven EU in vključuje tudi tretje države. Ime je dobil po nizozemskem renesančnem mislecu in humanistu Erazmu Rotterdamskem (1466-1536).

sofia corradi erasmus izmenjava smrt
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SlikaBrezOkvirja
19. 10. 2025 17.00
Sem videl program erazmus v praksi, študentke iz Madžarske na Norveškem delajo kot črnci za minimum. Ideja dobra ampak izvedba pa niti malo transparentna...veliko šol oz. verjetno posameznikov v njih služi na račun otrok, njim pa minimum...
ODGOVORI
0 0
Morgoth
19. 10. 2025 16.43
+3
Erasmus bi moral biti za samo Evropejce.
ODGOVORI
4 1
Vera in Bog
19. 10. 2025 16.23
-2
Punce nabirajo razne izkušnje v teh izmenjavah
ODGOVORI
2 4
Rožice so zacvetele
19. 10. 2025 16.58
+1
Bolj fantje.
ODGOVORI
1 0
