Slovo vročega poletja, na zahodu mogoče močnejše nevihte

Medtem ko so bile še v torek najvišje dnevne temperature po državi od okoli 28 do okoli 34 stopinj Celzija in se bodo tudi danes v vzhodnih krajih, kjer bo še nekaj sonca, lahko povzpele do okoli 32 stopinj, pa bodo v četrtek po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) najvišje dnevne temperature od okoli 14 na severozahodu do največ okoli 22 stopinj na Primorskem.

Oblačnost bo danes od zahoda postopno naraščala, v krajih zahodno od nas se bodo že zgodaj zjutraj začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo čez dan širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik, napovedujejo na Arsu.

Oblačno in deževno vreme bo tudi v četrtek, ko bodo predvsem na Primorskem tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. V petek kaže na občasni dež, ki bo dopoldne oslabel in ponehal, v soboto pa kaže na deloma sončno vreme in malenkost topleje.

Meteorološko poletje, ki se je začelo 1. junija in končalo konec avgusta, je bilo v Sloveniji rekordno vroče vse od leta 1950, odkar obstajajo primerljivi podatki. Bilo je tudi rekordno po osončenosti in hkrati izrazito podpovprečno namočeno. Po še nedokončnih podatkih Arsa je bilo letošnje meteorološko poletje približno sedmo najbolj suho v obdobju 1950-2026.