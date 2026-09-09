Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Slovo vročega poletja, na zahodu mogoče močnejše nevihte

Ljubljana, 09. 09. 2026 06.28 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA M.V.
Nevihtno nebo tik pred neurjem-3

Poslavlja se vroče poletno vreme, ki je minule mesece prineslo tudi doslej najbolj vroče meteorološko poletje pri nas. Na zahodu se lahko že zjutraj pojavijo nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, zato je Agencija RS za okolje (Arso) za ta del države izdal oranžno vremensko opozorilo. V četrtek bo povsod oblačno in deževno ter občutno hladneje.

Medtem ko so bile še v torek najvišje dnevne temperature po državi od okoli 28 do okoli 34 stopinj Celzija in se bodo tudi danes v vzhodnih krajih, kjer bo še nekaj sonca, lahko povzpele do okoli 32 stopinj, pa bodo v četrtek po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) najvišje dnevne temperature od okoli 14 na severozahodu do največ okoli 22 stopinj na Primorskem.

Oblačnost bo danes od zahoda postopno naraščala, v krajih zahodno od nas se bodo že zgodaj zjutraj začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo čez dan širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik, napovedujejo na Arsu.

Oblačno in deževno vreme bo tudi v četrtek, ko bodo predvsem na Primorskem tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. V petek kaže na občasni dež, ki bo dopoldne oslabel in ponehal, v soboto pa kaže na deloma sončno vreme in malenkost topleje.

Meteorološko poletje, ki se je začelo 1. junija in končalo konec avgusta, je bilo v Sloveniji rekordno vroče vse od leta 1950, odkar obstajajo primerljivi podatki. Bilo je tudi rekordno po osončenosti in hkrati izrazito podpovprečno namočeno. Po še nedokončnih podatkih Arsa je bilo letošnje meteorološko poletje približno sedmo najbolj suho v obdobju 1950-2026.

poletje jesen deževje

199 otrok, biološki oče pa eden

24ur.com Prihaja jesen: s skorajšnjih 30 na otvoritev kurilne sezone
24ur.com Vrhunec vročinskega vala v četrtek, mu bo sledila ohladitev?
24ur.com Poletje se tudi koledarsko preveša v jesen: kakšno vreme nas čaka?
24ur.com Začetek tedna bo v znamenju intenzivnih padavin, v petek občutna ohladitev
24ur.com Prihaja otoplitev, a z njo tudi dež
24ur.com Po nevihtnem torku bo do konca tedna vse bolj toplo
24ur.com Konec tedna sončen in vroč, nato prihaja dež
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kopitarjevi začeli novo življenje v Sloveniji
Se vam v nosečnosti vrti? To so najpogostejši razlogi
Se vam v nosečnosti vrti? To so najpogostejši razlogi
Zakaj dober spanec pomeni boljši uspeh v šoli
Zakaj dober spanec pomeni boljši uspeh v šoli
Po porodu jo je čakalo neprijetno presenečenje
Po porodu jo je čakalo neprijetno presenečenje
zadovoljna
Portal
Nova Georgina? Njen videz v Benetkah sproža ugibanja
Dnevni horoskop: Ribe potrebujejo mir, ljubezen strelcev bo nepredvidljiva
Dnevni horoskop: Ribe potrebujejo mir, ljubezen strelcev bo nepredvidljiva
Pozabite na usnjeno jakno, to jesen je v ospredju bomber
Pozabite na usnjeno jakno, to jesen je v ospredju bomber
Dietetiki opozarjajo: to je napaka pri zajtrku, ki jo dela veliko žensk
Dietetiki opozarjajo: to je napaka pri zajtrku, ki jo dela veliko žensk
vizita
Portal
Vitamin D jeseni: kdo ga potrebuje in ali ga moramo jemati vsi?
Preboj v nevrogenetiki: odkritih 36 novih genov tveganja
Preboj v nevrogenetiki: odkritih 36 novih genov tveganja
Jesen na krožniku: 6 vrst sadja, ki lahko pomaga uravnavati holesterol
Jesen na krožniku: 6 vrst sadja, ki lahko pomaga uravnavati holesterol
Učinkoviti načini za izgubo trebušne maščobe brez lakote
Učinkoviti načini za izgubo trebušne maščobe brez lakote
cekin
Portal
Šef ukinil eno najpogostejših pisarniških prepovedi in sprožil burno razpravo
Natakarji niso mogli verjeti: 15 gostov je prišlo tik pred zaprtjem in pustilo to
Natakarji niso mogli verjeti: 15 gostov je prišlo tik pred zaprtjem in pustilo to
Brez pogodbe, brez zagotovil in brez načrta B: mesec dni pozneje je uspel
Brez pogodbe, brez zagotovil in brez načrta B: mesec dni pozneje je uspel
V petih urah zaslužila več kot marsikdo v celem tednu
V petih urah zaslužila več kot marsikdo v celem tednu
moskisvet
Portal
Bila je seks simbol Hollywooda: danes šteje dneve do 80. rojstnega dne
Bili smo tam: Zakaj je Palawan popoln pobeg pred zimo
Bili smo tam: Zakaj je Palawan popoln pobeg pred zimo
Vrača se trend, ki so ga mnogi že odpisali
Vrača se trend, ki so ga mnogi že odpisali
Brada je seksi, koža pod njo pa pogosto trpi
Brada je seksi, koža pod njo pa pogosto trpi
dominvrt
Portal
Trend jeseni 2026 ni to, kar pričakujete
Zdaj je pravi trenutek: vrtnine, ki ljubijo september
Zdaj je pravi trenutek: vrtnine, ki ljubijo september
Vsakodnevne navade za dolgotrajno čistočo in higieno v kopalnici
Vsakodnevne navade za dolgotrajno čistočo in higieno v kopalnici
Bi radi osvežili dom? Začnite pri teh petih stvareh
Bi radi osvežili dom? Začnite pri teh petih stvareh
okusno
Portal
Gulnaz in Ajda pripravili najboljši torti, zdaj delita recepta
Če imate doma koruzno moko, shranite te recepte: presenetilo vas bo, kaj vse lahko pripravite
Če imate doma koruzno moko, shranite te recepte: presenetilo vas bo, kaj vse lahko pripravite
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
"To ni burek!" Napaka, ki jo tujci pri tej balkanski jedi pogosto naredijo
"To ni burek!" Napaka, ki jo tujci pri tej balkanski jedi pogosto naredijo
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Ful gas
Ful gas
Nadgradnja
Nadgradnja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929