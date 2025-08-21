Umrl je 'najprijaznejši sodnik na svetu', ki je verjel v dobroto ljudi

Upokojeni ameriški zvezdniški sodnik Frank Caprio je izgubil bitko z rakom, je potrdila njegova družina. V svoji 40-letni karieri na Rhode Islandu je sodniške odločitve sprejemal z veliko mero sočutja in humorja, pri čemer je upošteval osebne okoliščine ljudi na zatožni klopi. Videoposnetki iz njegove tv-oddaje Caught in Providence so imeli na družbenih omrežjih več milijonov ogledov. Prislužil si je vzdevek "najprijaznejši človek na svetu".

Novica o smrti 88-letnega Franca Capria je bila objavljena na njegovih uradnih profilih na družbenih omrežjih. Še prejšnji teden se je tam s kratkim videoposnetkom oglasil tudi sam, kjer je priznal, da se mu je zdravstveno stanje poslabšalo in ljudi prosil, naj se ga spomnijo v molitvah. Bolehal je namreč za rakom trebušne slinavke, bitko pa je nazadnje izgubil.

Frank Caprio pred letom dni. FOTO: AP icon-expand

Sledilci so mu zato takoj začeli posvečati objave, v katerih so se spominjali njegove topline in neomajanega prepričanja v dobroto ljudi.

Frank Caprio v sodniški klopi FOTO: AP icon-expand

Pred televizijsko kariero je Caprio v svojem domačem kraju Providence na Rhode Islandu vodil na tisoče primerov, so spomnili pri CNN-u. Posnetki iz oddaje Caught in Providence (Ujeti v Providencu) so na družbenih omrežjih zbrali več kot milijardo ogledov. Njegova osebnost se je razlikovala od ostalih televizijskih sodnikov, bil je bolj sočuten ter manj napadalen in obsojujoč.

V svojih prostorih FOTO: AP icon-expand

Njegov značilen slog sodnih obravnav je ustvaril viralne spomine, otroke je vabil, naj med sojenjem sedejo z njim v sodniško klop. S številnimi kršitelji je sočustvoval, kazal je razumevanje za manjše kršitve, kot so neuporaba avtomobilskega smernika ali kazni za glasno glasbo. Na enem posnetku sočutno posluša žensko, katere sin je bil umrl, nato pa zavrže njene kazni in globe v višini 400 dolarjev.

Frank Caprio preučuje statistiko ogledov svojih videov FOTO: AP icon-expand

Na drugem posnetku je ovrgel prekršek vožnje čez rdečo luč za natakarja, ki je zaslužil 3,84 dolarja na uro, nato pa pozval gledalce, naj iz restavracij ne bežijo brez plačila, saj morajo tako njihove račune plačevati tisti, ki ves dan trdo garajo za drobiž. V intervjuju leta 2019 je dejal, da njegovi sodni postopki "prikazujejo delček življenja Rhode Islanda, ki je zelo zanimiv in odraža iste težave, s katerimi se ljudje srečujejo po vsej državi".

Verjel je v dobroto ljudi FOTO: AP icon-expand