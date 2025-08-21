Umrl je 'najprijaznejši sodnik na svetu', ki je verjel v dobroto ljudi

Novica o smrti 88-letnega Franca Capria je bila objavljena na njegovih uradnih profilih na družbenih omrežjih. Še prejšnji teden se je tam s kratkim videoposnetkom oglasil tudi sam, kjer je priznal, da se mu je zdravstveno stanje poslabšalo in ljudi prosil, naj se ga spomnijo v molitvah. Bolehal je namreč za rakom trebušne slinavke, bitko pa je nazadnje izgubil.
Sledilci so mu zato takoj začeli posvečati objave, v katerih so se spominjali njegove topline in neomajanega prepričanja v dobroto ljudi.
Pred televizijsko kariero je Caprio v svojem domačem kraju Providence na Rhode Islandu vodil na tisoče primerov, so spomnili pri CNN-u. Posnetki iz oddaje Caught in Providence (Ujeti v Providencu) so na družbenih omrežjih zbrali več kot milijardo ogledov. Njegova osebnost se je razlikovala od ostalih televizijskih sodnikov, bil je bolj sočuten ter manj napadalen in obsojujoč.
Njegov značilen slog sodnih obravnav je ustvaril viralne spomine, otroke je vabil, naj med sojenjem sedejo z njim v sodniško klop. S številnimi kršitelji je sočustvoval, kazal je razumevanje za manjše kršitve, kot so neuporaba avtomobilskega smernika ali kazni za glasno glasbo. Na enem posnetku sočutno posluša žensko, katere sin je bil umrl, nato pa zavrže njene kazni in globe v višini 400 dolarjev.
Na drugem posnetku je ovrgel prekršek vožnje čez rdečo luč za natakarja, ki je zaslužil 3,84 dolarja na uro, nato pa pozval gledalce, naj iz restavracij ne bežijo brez plačila, saj morajo tako njihove račune plačevati tisti, ki ves dan trdo garajo za drobiž.
V intervjuju leta 2019 je dejal, da njegovi sodni postopki "prikazujejo delček življenja Rhode Islanda, ki je zelo zanimiv in odraža iste težave, s katerimi se ljudje srečujejo po vsej državi".
Svojo slavo je izkoristil tudi za opozarjanje na problematike, kot je denimo neenakopraven dostop do pravosodnega sistema. "Besedna zveza 'svoboda in pravica za vse' predstavlja idejo, da bi morala biti pravica dostopna vsem. Vendar ni," je tako dejal v enem izmed videoposnetkov. "Skoraj 90 odstotkov Američanov z nizkimi dohodki se je prisiljenih samih boriti s civilnimi pravdami, kot so zdravstveno varstvo, nepravične izselitve, veteranske ugodnosti, celo prometni prekrški," je opozoril.
