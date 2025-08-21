Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Umrl je 'najprijaznejši sodnik na svetu', ki je verjel v dobroto ljudi

Providence, 21. 08. 2025 16.44 | Posodobljeno pred 37 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
T.H.
Komentarji
6

Upokojeni ameriški zvezdniški sodnik Frank Caprio je izgubil bitko z rakom, je potrdila njegova družina. V svoji 40-letni karieri na Rhode Islandu je sodniške odločitve sprejemal z veliko mero sočutja in humorja, pri čemer je upošteval osebne okoliščine ljudi na zatožni klopi. Videoposnetki iz njegove tv-oddaje Caught in Providence so imeli na družbenih omrežjih več milijonov ogledov. Prislužil si je vzdevek "najprijaznejši človek na svetu".

Novica o smrti 88-letnega Franca Capria je bila objavljena na njegovih uradnih profilih na družbenih omrežjih. Še prejšnji teden se je tam s kratkim videoposnetkom oglasil tudi sam, kjer je priznal, da se mu je zdravstveno stanje poslabšalo in ljudi prosil, naj se ga spomnijo v molitvah. Bolehal je namreč za rakom trebušne slinavke, bitko pa je nazadnje izgubil.

Frank Caprio pred letom dni.
Frank Caprio pred letom dni. FOTO: AP

Sledilci so mu zato takoj začeli posvečati objave, v katerih so se spominjali njegove topline in neomajanega prepričanja v dobroto ljudi.

Frank Caprio v sodniški klopi
Frank Caprio v sodniški klopi FOTO: AP

Pred televizijsko kariero je Caprio v svojem domačem kraju Providence na Rhode Islandu vodil na tisoče primerov, so spomnili pri CNN-u. Posnetki iz oddaje Caught in Providence (Ujeti v Providencu) so na družbenih omrežjih zbrali več kot milijardo ogledov. Njegova osebnost se je razlikovala od ostalih televizijskih sodnikov, bil je bolj sočuten ter manj napadalen in obsojujoč.

V svojih prostorih
V svojih prostorih FOTO: AP

Njegov značilen slog sodnih obravnav je ustvaril viralne spomine, otroke je vabil, naj med sojenjem sedejo z njim v sodniško klop. S številnimi kršitelji je sočustvoval, kazal je razumevanje za manjše kršitve, kot so neuporaba avtomobilskega smernika ali kazni za glasno glasbo. Na enem posnetku sočutno posluša žensko, katere sin je bil umrl, nato pa zavrže njene kazni in globe v višini 400 dolarjev.

Frank Caprio preučuje statistiko ogledov svojih videov
Frank Caprio preučuje statistiko ogledov svojih videov FOTO: AP

Na drugem posnetku je ovrgel prekršek vožnje čez rdečo luč za natakarja, ki je zaslužil 3,84 dolarja na uro, nato pa pozval gledalce, naj iz restavracij ne bežijo brez plačila, saj morajo tako njihove račune plačevati tisti, ki ves dan trdo garajo za drobiž.

V intervjuju leta 2019 je dejal, da njegovi sodni postopki "prikazujejo delček življenja Rhode Islanda, ki je zelo zanimiv in odraža iste težave, s katerimi se ljudje srečujejo po vsej državi".

Verjel je v dobroto ljudi
Verjel je v dobroto ljudi FOTO: AP

Svojo slavo je izkoristil tudi za opozarjanje na problematike, kot je denimo neenakopraven dostop do pravosodnega sistema. "Besedna zveza 'svoboda in pravica za vse' predstavlja idejo, da bi morala biti pravica dostopna vsem. Vendar ni," je tako dejal v enem izmed videoposnetkov. "Skoraj 90 odstotkov Američanov z nizkimi dohodki se je prisiljenih samih boriti s civilnimi pravdami, kot so zdravstveno varstvo, nepravične izselitve, veteranske ugodnosti, celo prometni prekrški," je opozoril.

frank caprio Sodnik providence najprijaznejši
Naslednji članek

Iz morja pred Aleksandrijo dvignili potopljene artefakte starega Egipta

SORODNI ČLANKI

Od žvižganja do flirtanja: kako je videti življenje mlade nogometne sodnice?

Sodnica, ki je odločala o kreditih v frankih, zdaj sama toži banko

Mati malčka, ki je umrl v vročem avtu, zajokala pred sodnico

Sodnica zavrnila obtožbe proti Drakeu: Z odra sem videl zamegljeno množico

Severina spet na sodišču: sodnica od pevke zahteva 3000 evrov odškodnine

Ameriški liberalni sodnik se bo (tokrat pravočasno) upokojil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Shisui
21. 08. 2025 17.21
Tip je bil legenda, škoda da smo ga izgubili.
ODGOVORI
0 0
Kimberley Echo
21. 08. 2025 17.19
+1
Ko nek človek dela dobre stvari za navadne ljudi, to ni pomembno. Ko nekdo dela slabe stvari, je pa polno komentarjev kako bi moral biti dober za dobre stvari. Tu ne-bo veliko komentarjev, saj se hlepi k temu, da so slabe stvari boljše za naše frustracije.
ODGOVORI
1 0
BBcc
21. 08. 2025 17.09
+5
Bil je srčen človek kar večina ne zmore.
ODGOVORI
5 0
galeon
21. 08. 2025 16.57
-7
So ga bli vsi kriminalci vesel. On pa njih, ko kaj dobil.
ODGOVORI
2 9
domokljun
21. 08. 2025 17.19
+1
Obravnaval je folk, ki je dobil kazni za napačno parkiranje ali prehitro vožnjo, edini kriminal tle je, da ti dovolijo pisat komentarje.
ODGOVORI
1 0
Lolekman9875
21. 08. 2025 16.54
+12
Dobr človek, zgled celi zemlji
ODGOVORI
12 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110