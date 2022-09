Naslednja poteza Johnsona: služenje milijonov ali vrnitev v politiko?

Le tri leta po tem, ko je britanske konservativce popeljal do največje volilne zmage v zadnjih 30 letih, je Boris Johnson odstopil s položaja premierja. Človek, ki je kot otrok sanjal, da bo "kralj sveta", zdaj načrtuje svojo naslednjo karierno potezo. Andrew Gimson, avtor njegove biografije, pravi, da Johnson ni "oseba, ki bi se odselila na podeželje in opravljala dobro delo za lokalno cerkev". "Nedvomno bo veliko pisal in govoril," pa je prepričan njegov dolgoletni svetovalec. Britanski BBC se je lotil analize, kaj vse bi Johnson lahko počel.

Nazaj k pisanju Preden je vstopil v politiko, je imel Boris Johnson dobro plačano službo v medijih – pisanje za časopise in revije je opustil le nekaj dni, preden je postal premier. Za pisanje tedenske kolumne za Daily Telegraph je dobil 275.000 funtov (318.560 evrov) na leto, zdaj bi tako po ocenah BBC lahko prišlo do medijske vojne za njegove storitve. Morda ga premamijo tudi ponudbe za pisanje njegovih spominov, kar je sicer zagotovljen zaslužek nekdanjih predsednikov vlad. Literarni agenti so napovedali, da bi Johnson za knjigo o svojem obdobju na oblasti lahko iztržil več kot milijon funtov. Johnson je sicer napisal že osem knjig (vštete so zbirke njegovih časopisnih kolumn), vključno z najbolj prodajano biografijo svojega junaka Winstona Churchilla in politično satiro Dvainsedemdeset devic. Njegova prva naloga po Downing Streetu pa bo zagotovo končno dokončati biografijo Williama Shakespeara, ki jo je pisal zadnjih sedem let.

icon-expand Kakšen bo naslednji korak Borisa Johnsona? FOTO: Luka Kotnik

Javno govorništvo Eden od načinov, kako lahko nekdanji premierji zaslužijo veliko denarja, je javno nastopanje. Johnsonova predhodnica Theresa May je v letošnjem letu samo z devetimi govori zaslužila 715.000 funtov (828.255 evrov). Ker je Johnson znan po svojem smislu za humor, je postal priljubljen s svojimi govori na različnih dogodkih. To svojo žilico bi zdaj lahko dodobra izkoristil za finančni zaslužek. Marca 2019, na primer, je prejel več kot 160.000 funtov (185.344 evrov) za dva govora – v enem je nagovoril bančnike, v drugem pa indijsko medijsko skupino. "Nedvomno bo veliko pisal in govoril," je prepričan Edward Julian Udny-Lister, dolgoletni Johnsonov svetovalec in vodja kabineta. Sam je prepričan, da bo njegov stari šef govoril o temah, ki so mu pri srcu. "Teme, kot je Ukrajina, kjer že lahko vidite, da zahodno zavezništvo popušča!" Da Johnson ne bo izgubil finančnih koristi svoje govorniške kariere, je prepričan tudi Tim Bale, profesor politologije na Univerzi Queen Mary v Londonu. "Boris Johnson je obseden z denarjem in njegovim pomanjkanjem v primerjavi s številnimi njegovimi prijatelji. Storil bo vse, kar je v njegovi moči, da to popravi." Umik iz politike Veliko je bilo ugibanj o tem, ali bo Johnson ostal poslanec. A zdi se malo verjetno, da bi mu njegov naslednik ponudil mesto v kabinetu. To bi torej pomenilo vrnitev v zaledne klopi – kar je sicer sam po političnih padcih že počel. "Ne vidim ga, da bi tako hitro odšel iz parlamenta. Ampak mislim, da tudi on ne bo samo sedel tam in metal kamenje iz zadnje klopi," je dejal Udny-Lister. Če bi odbor poslancev ugotovil, da je Johnson glede zabav na Downing Streetu med t. i. lockdownom zavajal parlament, pa bi ga lahko tudi suspendirali. Politični povratek Johnson se je julija od poslancev poslovil z besedami "hasta la vista, baby". "Direktnejši namig, da s politiko še ni povsem opravil, bi bil le, če bi uporabil še en stavek iz filmov o Terminatorju: "Vrnil se bom!" še piše BBC. Pa bi se res lahko vrnil – morda kot vodja opozicije, če njegova naslednica izgubi naslednje volitve? Profesor Bale, ki je napisal zgodovino konservativne stranke, ocenjuje, da njegove vrnitve ni mogoče izključiti, vendar trdi, da bi morala stranka za to biti "precej obupana". "Resno bi me skrbelo za prihodnost konservativne stranke, če bi se vrnili k Borisu Johnsonu," je dodal. Jacob Rees-Mogg, dolgoletni zaveznik Johnsona, ki ni želel, da bi odstopil, pa je nedavno poudaril, da se po Williamu Gladstonu ni vrnil še nihče, ki je izgubil vodstvo. Toda biografa Gimsona ne skrbijo zgodovinske primerjave. "Ne glede na to, kaj bo počel v prihodnje, bo ostal kult Borisa Johnsona. Veliko ljudi je prevzelo vlogo premierja drugič ali tretjič z vmesnimi pavzami."