Smeti se kopičijo na zagrebških ulicah, smetarji zahtevajo višje plače

V hrvaški prestolnici se nabirajo smeti, saj delavci komunalnega podjetja Čistoća vztrajajo pri stavki. Ta traja že tretji dan, stavkati pa nameravajo, dokler v holdingu ne bodo izpolnili vseh njihovih zahtev. Uprava zagrebškega holdinga (ZGH) pa bo sodišču prijavila nezakonito stavko, je na izredni novinarski konferenci napovedal zagrebški župan Tomislav Tomašević. Vse se je začelo, ko so odpustili tri delavce, ker so smeti iz različnih smetnjakov za razvrščanje odpadkov ponoči praznili v isto smetarsko vozilo. Nato pa so stavkajoči začeli zahtevati še višje plače. Voznik smetarskega vozila ima trenutno 1240 evrov mesečne plače.

"Uprava bo sodišču danes prijavila to nezakonito stavko," je na tiskovni konferenci napovedal Tomislav Tomašević. Izrazil je pričakovanje, da bo stroške zanjo plačal sindikat, in ocenil, da gre za okoli 100.000 evrov na dan. "Zakon točno določa, kdaj se lahko stavka in v kakšnih okoliščinah. Sindikati v tem trenutku trdijo, da to ni pod njihovim nadzorom in vplivom, obenem pa se z nami želijo pogajati o povečanju materialnih pravic v holdingu, vključno s Čistoćo," je dejal. Poudaril je, da bi stavkajoči morali opozoriti delodajalca, da bi nastala čim manjša finančna škoda in bi bilo čim manj posledic za prebivalce. Stavka delavcev Čistoće se je začela, potem ko je podjetje odpustilo tri komunalne delavce, ki so smeti iz različnih smetnjakov za razvrščanje odpadkov ponoči praznili v isto smetarsko vozilo. Pri tem so jih posnele kamere, posnetke pa je v začetku meseca objavila hrvaška javna televizija HRT.

Stavkajoči so sprva zahtevali razveljavitev odločitve o odpovedi delovnega razmerja za tri delavce. Ko je ZGH, pod katerega spada Čistoća, suspendiral svojo odločitev, so stavkajoči predstavili nove zahteve. Med njimi je bilo tudi povišanje plač in dodatkov ter plačnega koeficienta. Začelo se je z eno zahtevo, zdaj jih je že 11 Uprava ZGH je do torka sprejela pet zahtev, ni pa privolila v dvig plačnega koeficienta. "Uprava je pripravljena sprejeti pet od 11 zahtev in se pogajati o drugih," je danes dejal Tomašević in delavce pozval, naj se vrnejo na delo. Dejal je, da česa podobnega ne pomni ne na ravni mesta ne države, in se vprašal, kako daleč bo šlo vse skupaj, če bodo popustili stavkajočim. Ob tem je izpostavil, da se je vse skupaj začelo z eno zahtevo, zdaj pa so že na 11.

Tomašević je še poudaril, da prejšnja oblast mesta Zagreb ni spoštovala kolektivne pogodbe z delavci, oni pa jo spoštujejo in celo povečujejo materialne pravice. Dodal je, da so plače v Čistoći že povišali za 13 odstotkov in da je bila to enostranska odločitev holdinga. Sindikati po njegovih besedah zahtevajo linearno zvišanje vseh plač v ZGH, tako tistih v srednji upravi kot tistih z najnižjimi plačami. "Menili smo, da je socialno pravičnejše, da se v večjem odstotku povečajo plače tistim, ki imajo nižje plače, in v manjšem odstotku tistim, ki imajo najvišje plače," je pojasnil. 'Naj nas vse odpustijo' Čeprav bi domnevno nezakonita stavka lahko prinesla negativne posledice za delavce, se ti ne nameravajo vrniti na delo "za nobeno ceno", je za hrvaško tiskovno agencijo Hina zatrdil komunalni delavec Čistoće Sabahudin Sedić. "Naj nas vse dopustijo," je izjavil in dodal, da je takšno stališče vseh delavcev. Pojasnil je, da so upravi Čistoće in ZGH postavili zahteve, a je Ćistoća privolila samo v manjše, kar je razlog za nadaljevanje stavke. "Najpomembnejši so nam koeficienti, stojimo drug ob drugem in ne bomo odnehali, dokler jih ne povečajo," je napovedal.

