Smeti zakopale plažo v Dubrovniku

Kot poroča Net.hr , je najbolj znana dubrovniška plaža Banje prekrita s smetmi. "Velik pozdrav iz Albanije, morje pa je še vedno polno smeti kot v pravljici. Banje so prepolne," je na družbenih omrežjih objavil eden od občanov Ivuša Brajević . Po njegovih besedah gre za problem, ki se pojavlja že vrsto let, in mednarodno vprašanje, o katerem je bilo govora, da se bo reševalo, vendar težava še ni odpravljena.

Čiščenje več ton smeti, ki jih je v Dubrovniku naplavilo po močnem južnem vetru, poteka celo jutro, poroča Dnevnik.hr. Pri čistilni akciji bodo poskušali zbrati vse, kar je mogoče reciklirati.

To ni prvič, da se je zgodilo kaj takega. V preteklosti se je že dogajalo, da je jugo prinesel vse smeti, ki plavajo po morju južneje. Čeprav se rešitev tega problema napoveduje že več let, prave rešitve še vedno niso našli.