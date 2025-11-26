Svetli način
Tujina

Smeti zakopale plažo v Dubrovniku

Dubrovnik, 26. 11. 2025 11.31 | Posodobljeno pred 1 uro

Ne.M.
30

Dubrovniška plaža se je zbudila preplavljena s smetmi, poročajo hrvaški mediji. Med smetmi je predvsem veliko plastike, pri čistilni akciji pa poskušajo zbrati vse, kar je mogoče reciklirati. Gre za problem, ki se pojavlja že vrsto let.

Kot poroča Net.hr, je najbolj znana dubrovniška plaža Banje prekrita s smetmi. "Velik pozdrav iz Albanije, morje pa je še vedno polno smeti kot v pravljici. Banje so prepolne," je na družbenih omrežjih objavil eden od občanov Ivuša Brajević. Po njegovih besedah gre za problem, ki se pojavlja že vrsto let, in mednarodno vprašanje, o katerem je bilo govora, da se bo reševalo, vendar težava še ni odpravljena.

Čiščenje več ton smeti, ki jih je v Dubrovniku naplavilo po močnem južnem vetru, poteka celo jutro, poroča Dnevnik.hr. Pri čistilni akciji bodo poskušali zbrati vse, kar je mogoče reciklirati.

To ni prvič, da se je zgodilo kaj takega. V preteklosti se je že dogajalo, da je jugo prinesel vse smeti, ki plavajo po morju južneje. Čeprav se rešitev tega problema napoveduje že več let, prave rešitve še vedno niso našli.

smeti dubrovnik jugo
KOMENTARJI (30)

ptuj.si
26. 11. 2025 14.29
+1
Ni kriv veter, ampak ljudje.
ODGOVORI
1 0
Banion
26. 11. 2025 14.22
od kod mislite da so te smeti. Tok prihaja z juga od albanije navzgor
ODGOVORI
0 0
ata_jez
26. 11. 2025 14.20
Prinesel jih je jugo, odnesla jih bo burja. 😁
ODGOVORI
0 0
flojdi
26. 11. 2025 14.15
-1
???kam vse Točno gredo Naše smeti. Saj jih Delamo"..mar ne
ODGOVORI
0 1
SuperFino
26. 11. 2025 14.14
+2
Hvala bogu jih prinese na obalo da se lahko pospravijo in reciklirajo. Za nekatere pa je to ocitno problem huda tezava in bi raje videli da ostanejo na morju
ODGOVORI
2 0
Wolfman
26. 11. 2025 14.10
+1
Vsaj igel ni, kot je bila praksa iz Albanije.
ODGOVORI
1 0
Paulus80
26. 11. 2025 14.06
+1
To je to, ko se odpadki ne sežigajo v za to opremljenih sežigalnicah kot je to TEŠ.
ODGOVORI
2 1
Rock8
26. 11. 2025 14.03
+2
Ja,in albanosi bi radi v evropo?!
ODGOVORI
3 1
kladivo
26. 11. 2025 13.51
+2
Vrjetno ne pride odpad vse glih od tam vecina pa
ODGOVORI
3 1
EANkoda
26. 11. 2025 13.49
+2
Lepo, da je narava vrnila..
ODGOVORI
3 1
flojdi
26. 11. 2025 14.16
..vse se vrne..vse se placa..
ODGOVORI
0 0
flojdi
26. 11. 2025 14.17
Dan plus..ki je izginil.ga ni.ponovnega pa pise ne morem dat
ODGOVORI
0 0
kladivo
26. 11. 2025 13.47
+3
Ce samo bili v bosni kaj vse prinesejo reke na drevju povno plastike una vcasih lepa zdaj ... Neretva da drugih ne bi ko pride vlka voda odnese tudi v sloveniji ni bolse 2013 se zdaj visijo vrecke po poplavah
ODGOVORI
3 0
PegySue
26. 11. 2025 13.47
+5
Evo ogledalo ljudem,ki za "higieno" poskrbijo na način,da prepovedo vstop hišnim ljubljenčkom na plažo. Naj pogledajo zdaj v morje,koliko pasjih produktov polni njihovo morje in koliko človeških....
ODGOVORI
5 0
JackRussell
26. 11. 2025 13.45
+2
Človeštvo se bo utopilo v lastnih smeteh. Ti odpadki so le kaplja proti vsem ki še plavajo v morju. PS: za vse ki kritizirate tujce, kateri Slovenec pometa ceste in prazni kante za smeti?
ODGOVORI
3 1
JokatPejt
26. 11. 2025 13.44
-3
To je dejansko dobra stvar… lepo spucajo in čau dosti boljše in lažje kot da to vse plava v morju
ODGOVORI
0 3
seter73
26. 11. 2025 13.35
+0
ena bolj pomembnih informacij za slovenski turizem in gospodarstvo
ODGOVORI
3 3
JackRussell
26. 11. 2025 13.47
+2
pomemben podatek za ekologijo
ODGOVORI
2 0
n0rc
26. 11. 2025 13.34
+2
Čistilna akcija in gas, tačas ko ste pisali ta članek, bi bilo že pol pospravljenega.
ODGOVORI
3 1
Uporabnik1935308
26. 11. 2025 13.34
+3
Kaj pa naredijo s tistim, kar se ne da predelati?
ODGOVORI
3 0
galeon
26. 11. 2025 13.34
+9
In še bo tako, dokler se bo neumna EU ukvarjala s slamicam, italijanskimi ležalniki na plažah, ravnimi kumaricami in ukrajinci. Da bi prepovedala plastične steklenice in ostalo embalažo to pa ne. To se pa ne da v skorumpirani EU z blondinko na čelu.
ODGOVORI
9 0
Uporabnik1888402
26. 11. 2025 13.31
+2
Morski tokovi iz Albanije vse to navzgor pripeljejo ...
ODGOVORI
2 0
spaceair
26. 11. 2025 13.31
+1
od kje pa to pride v morje v današnjih časih?
ODGOVORI
3 2
Artechh
26. 11. 2025 13.33
+3
Pujsev povod dost. Bi jim dal za jest te smeti
ODGOVORI
3 0
