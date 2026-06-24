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Smo koze doslej podcenjevali?

Zürich, 24. 06. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Koza

Udomačene so že tisoče let, a koze nas še vedno znajo presenetiti. Znane so po svoji trdoživosti, zdaj pa raziskovalci odkrivajo še nekaj drugega, so izjemne poslušalke ter vedo in znajo veliko več, kot si ljudje mislimo. Znanstveniki z Univerze v Zürichu so odkrili nekaj nepričakovanega: te živali znajo slediti človeškemu glasu in ga uporabiti, da pridejo do nagrade.

koze

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