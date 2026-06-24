Smo koze doslej podcenjevali?

Udomačene so že tisoče let, a koze nas še vedno znajo presenetiti. Znane so po svoji trdoživosti, zdaj pa raziskovalci odkrivajo še nekaj drugega, so izjemne poslušalke ter vedo in znajo veliko več, kot si ljudje mislimo. Znanstveniki z Univerze v Zürichu so odkrili nekaj nepričakovanega: te živali znajo slediti človeškemu glasu in ga uporabiti, da pridejo do nagrade.