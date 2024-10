Smo na pragu totalne vojne na Bližnjem vzhodu?

Mednarodna skupnost dela vse, da bi prekinila to zlo, ki se zdaj kopiči, pravi Prebilič: "Če se bomo zapletli v povračilne ukrepe enkrat enega, enkrat drugega potem lahko končamo v vojni." Treba je deeskalirati konflikt in preprečiti, da bodo povračilni ukrepi vedno znova izgovor, da res ne končamo v vojni, je jasen. Kot pravi, ima Izrael sicer premoč v vseh pogledih – tako v oborožitvi kot v opremi: "Iran za napad na Izrael uporablja rakete, ki jih proizvaja sam. Vsaj zaenkrat Izrael na tem področju vzdržuje monopol. Tudi če prihaja do napadov Irana, je Izrael v tem bolj učinkovit." Kot pojasnjuje, sistem železne kupole vse projektile pravočasno ustavi, tako da na teritorij Izraela ne pade nič drugega kot uničene rakete.

V primeru povračilnega ukrepa Izraela na Iran, bo to pripeljalo do eskalacije konflikta, opozarja: "Posebej opozarjamo, da gre za zelo nestabilen prostor, kjer se trenutno nahaja okoli štiri milijone tako ali drugače razseljenih oseb. Ne želimo si, da pride do večjega konflikta. Zato si je tu treba izdatno prizadevati iz vseh strani, da do eskalacije ne pride, saj bodo sicer med drugim ti begunci končali pred vrati Evropske Unije." EU ima tako pred seboj izziv, da naredi jasno obsodbo konflikta: "Mislim, da je zdaj že vsem jasno, da je vsako prodajanje orožja danes korak k temu, da se bo vojna še nadaljevala. Agitiram, da bi prišli do točke, da bi bil embargo na prodajo orožja Izraelu in seveda tudi nakup. EU mora tokrat prevzeti mnogo bolj jasno vlogo, kot jo ima danes."