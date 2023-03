Smo res en korak bližje 'jedrskemu trku', kot pravi Sergej Šojgu?

Britansko obrambno ministrstvo obtožuje Rusijo, da skuša namerno dezinformirati javnost, potem ko je ruski predsednik opozoril London, naj Ukrajini ne dobavlja streliva, ki vsebuje osiromašeni uran. Ruski obrambni minister pa je izpostavil, da sta Rusija in Zahod en korak bližje "jedrskemu trku".

Združeno kraljestvo je v ponedeljek potrdilo, da bo Ukrajini poslalo strelivo, ki vsebuje osiromašeni uran, kar je ruski voditelj Vladimir Putin izpostavil na novinarski konferenci s kitajskim voditeljem. "Postalo je znano, da je Velika Britanija napovedala ne le dobavo tankov Ukrajini, temveč tudi strelivo z osiromašenim uranom," je pojasnil Putin. "Rad bi opozoril, da se bo morala Rusija, če se bo vse to zgodilo, ustrezno odzvati. Mislim, da je Zahod že začel uporabljati orožje z jedrskimi komponentami." Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je dejal, da so zaradi odločitve Združenega kraljestva korak bližje pred morebitnim "jedrskim trkom" med Rusijo in Zahodom.

"Naredili smo še en korak, ostaja nam jih vedno manj," je dejal novinarjem, ki jih povzemajo ruske tiskovne agencije. Tiskovni predstavnik britanskega ministrstva za obrambo se je odzval z besedami, da "britanska vojska že desetletja uporablja osiromašeni uran v svojih izstrelkih". To je po njegovih besedah standardna sestavina in nima nobene zveze z jedrskim orožjem. "Rusija to ve, vendar poskuša namerno dezinformirati," so dodali. "Neodvisne raziskave znanstvenikov so ocenile, da je morebitni vpliv uporabe streliva z osiromašenim uranom na zdravje ljudi in okolje verjetno majhen," so še pojasnili. Hamish de Bretton-Gordon, nekdanji poveljnik britanskega kraljevega tankovskega polka, je dejal, da je od Putina "nepremišljeno, da poskuša namigniti, da Velika Britanija pošilja jedrski material v Ukrajino". Po njegovih besedah namreč osiromašeni uran "mogoče uporablja tudi Rusija".

"To, da Putin namiguje, da gre za neke vrste jedrsko orožje, je norost," je de Bretton-Gordon dejal za AP. "Osiromašeni uran je popolnoma nestrupen. Z osiromašenim uranom ni mogoče ustvariti jedrske reakcije ali jedrske eksplozije." Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova pa je načrt označila za "jugoslovanski scenarij", češ da strelivo povzroča raka in onesnažuje okolje. Tudi ruski zunanji minister Sergej Lavrov je posvaril, da bi pošiljanje streliva z osiromašenim uranom Ukrajini pomenilo, da je London "pripravljen kršiti mednarodno humanitarno pravo kot leta 1999 v Jugoslaviji". "Nobenega dvoma ni, da se bo to za London slabo končalo," je še dodal. 'Dodatna zdravstvena katastrofa za vse, ki tam živijo' Osiromašeni uran je sicer kemično strupen in radioaktiven stranski proizvod postopka bogatenja urana, njegova radioaktivnost pa se s časom povečuje. Program Združenih narodov za okolje je takšno strelivo opisal kot "kemično in radiološko strupeno". Ko strelivo, izdelano s konico ali jedrom iz osiromašenega urana, zadane trden predmet, npr. bok tanka, gre naravnost skozi njega in nato izbruhne v gorečem oblaku pare. Hlapi se nato pretvorijo v prah, ki je strupen in tudi rahlo radioaktiven. Kampanja za jedrsko razorožitev (CND), protijedrska organizacija, je obsodila odločitev Združenega kraljestva, da pošlje strelivo, in jo označila za "dodatno okoljsko in zdravstveno katastrofo za tiste, ki živijo blizu konflikta".

