Tujina

'Evropa ima morda še kakšnih šest tednov zalog letalskega goriva'

Teheran, 16. 04. 2026 15.50 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.V.
Letalo družbe Lufthansa

Vodja Mednarodne agencije za energijo je opozoril na možne odpovedi letov, če bodo dobave nafte zaradi vojne v Iranu še naprej blokirane. Gre za "največjo energetsko krizo, s katero smo se kdaj soočili," je opozoril Fatih Birol.

Izvršni direktor IEA je predstavil precej zaskrbljujočo sliko globalnih posledic, ki izhaja iz vojne v Iranu. "V preteklosti je obstajala skupina z imenom 'Dire Straits'. Zdaj smo v kritičnem trenutku in to bo imelo velike posledice za svetovno gospodarstvo. Dlje kot bo trajalo, hujše bodo posledice za gospodarsko rast in inflacijo po vsem svetu," je dejal.

Vpliv tega se že kaže, a bo še večji, višje bodo cene bencina, višje cene plina in cene električne energije, je povedal Birol za AP News.

Hormuška ožina
FOTO: AP

Gospodarska škoda bo neenakomerno porazdeljena, je še opozoril, države, ki bodo najbolj trpele, pa ne bodo tiste, katerih "glas je najbolj slišan". "To bodo predvsem države v razvoju. Revnejše države v Aziji, Afriki in Latinski Ameriki."

Tuda brez rešitve za vojno, ki bi trajno zopet odprla Hormuško ožino, bodo trpeli vsi. "Nekatere države so morda bogatejše od drugih. Nekatere imajo morda več energije kot druge, a nobena država, nobena država ni imuna na to krizo," je dejal.

V Evropi "vam lahko povem, da bomo kmalu slišali novice, da bi lahko bili nekateri leti iz mesta A v mesto B odpovedani zaradi pomanjkanja letalskega goriva," je dodal.

Birol je kritiziral tako imenovani sistem "cestninjenja", ki ga Iran uporablja za nekatere ladje, ki jim omogoča plovbo skozi ožino v zameno za plačilo. Opozoril je, da bi lahko takšna praksa, če bi postala trajna, ustvarila precedens, ki bi se lahko nato uporabljal tudi za druge morske poti, vključno s pomembno Malaško ožino v Aziji.

Birol je dejal, da v Perzijskem zalivu čaka več kot 110 naftnih tankerjev in več kot 15 ladij z utekočinjenim zemeljskim plinom, ki bi lahko pomagali ublažiti energetsko krizo, če bi lahko prepluli Hormuško ožino. A to ni dovolj. Tudi ob mirovnem sporazumu bi proizvodnja potrebovala več mesecev, da doseže predvojno raven.

"Poškodovanih je več kot 80 ključnih objektov v regiji. Od teh 80 je več kot tretjina močno ali zelo močno poškodovana," je pojasnil. "Zelo optimistično bi bilo verjeti, da se bo to zgodilo hitro. Obnovitev bo postopna in lahko traja do dve leti, da se vrnemo na stanje pred vojno."

hormuška ožina fatih birol iea energenti nafta

Slavna babi delila novo fotografijo z vnukom, Ronaldom Jr.
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
To ga je po rojstvu sina najbolj prizadelo
Karlo razkril, kako je njegova mama sprejela Kajo
Nuša po oddaji razkrila, da bi raje izbrala Petra
Petar Rašić: 'Končno sva tu jaz in ona in nihče drug ni pomemben'
Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi
6 izdelkov, ki jih nikoli ne smete kupiti na spletu
Pri 27 letih je izvedela novico, ki je nihče ne pričakuje
Zelena 'medicina': kako stik z naravo zmanjšuje stres, izboljšuje spanec in preprečuje bolezni
Kaj se zgodi s telesom, ko zaužijemo večje količine hrane
To loči zdrave ljudi od nezdravih
Največja napaka, ki jo lahko storite z vašim INR računom
Jeff Bezos in Lauren Sanchez brez opravičil uživata v bogastvu
Evropo preplavljajo tihi odhodi: zaposleni niso izčrpani, a so že odnehali
Kako preprečiti statusno potrošnjo in zaščititi svoje osebne finance?
Rock scena v žaluje: Slovo od legende, ki je ustoličila Divlje jagode
Koliko oblačil res potrebuješ? Odgovor te bo presenetil
Schumacherjeva spet samska: bivši se sooča s hudimi obtožbami
Odkrit izjemen filmski zaklad, ki je presenetil strokovnjake po vsem svetu
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Napaka, ki vas lahko drago stane
So citrusi iz trgovine res tako umazani? Tukaj je, kako jih pravilno očistiti
Okrasne rastline, ki uspevajo v senčnem vrtu
Pozabite kavo, ta živila naravno povečajo energijo
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Otok ljubezni ZDA
Kmetija
Komar
Love Island Adria
