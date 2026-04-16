'Evropa ima morda še kakšnih šest tednov zalog letalskega goriva'

Izvršni direktor IEA je predstavil precej zaskrbljujočo sliko globalnih posledic, ki izhaja iz vojne v Iranu. "V preteklosti je obstajala skupina z imenom 'Dire Straits'. Zdaj smo v kritičnem trenutku in to bo imelo velike posledice za svetovno gospodarstvo. Dlje kot bo trajalo, hujše bodo posledice za gospodarsko rast in inflacijo po vsem svetu," je dejal. Vpliv tega se že kaže, a bo še večji, višje bodo cene bencina, višje cene plina in cene električne energije, je povedal Birol za AP News.

Hormuška ožina FOTO: AP

Gospodarska škoda bo neenakomerno porazdeljena, je še opozoril, države, ki bodo najbolj trpele, pa ne bodo tiste, katerih "glas je najbolj slišan". "To bodo predvsem države v razvoju. Revnejše države v Aziji, Afriki in Latinski Ameriki." Tuda brez rešitve za vojno, ki bi trajno zopet odprla Hormuško ožino, bodo trpeli vsi. "Nekatere države so morda bogatejše od drugih. Nekatere imajo morda več energije kot druge, a nobena država, nobena država ni imuna na to krizo," je dejal. V Evropi "vam lahko povem, da bomo kmalu slišali novice, da bi lahko bili nekateri leti iz mesta A v mesto B odpovedani zaradi pomanjkanja letalskega goriva," je dodal. Birol je kritiziral tako imenovani sistem "cestninjenja", ki ga Iran uporablja za nekatere ladje, ki jim omogoča plovbo skozi ožino v zameno za plačilo. Opozoril je, da bi lahko takšna praksa, če bi postala trajna, ustvarila precedens, ki bi se lahko nato uporabljal tudi za druge morske poti, vključno s pomembno Malaško ožino v Aziji.