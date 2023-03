Smrt 12-letnice: 13-letna osumljenka dan kasneje objavila plesni video

Domačemu okolju tako ostaja predvsem veliko vprašanj in velik občutek nemoči. Storilki namreč za svoje dejanje tudi nikoli ne bosta kazensko odgovarjali, saj sta premladi. Meja kazenske odgovornosti je namreč v Nemčiji 14 let. Sistem se bo tako osredotočil na to, da jima pomaga pri težavah, ki jih imata in bi lahko bile krive za njuno kruto dejanje.

Prav tako tukaj ne bo javnega sojenja. Domnevni storilki sta zdaj pod varstvom Urada za mladino, a tudi za socialne delavce in psihologe je to nov teritorij, piše nemški Bild.

Kako se je to zgodilo, je tako zdaj osrednje vprašanje v skupnosti. A težava je, ker v tem primeru veliko odgovorov ne bo. Policija in državni tožilec "motiv" poznata, ne smeta pa ga razkriti, saj to zahteva zakonodaja o varstvu mladoletnikov.

Luisina nasilna smrt je tako pošastna, da domačini pravijo, da se jim zdi nepredstavljivo, da bi šlo življenje preprosto naprej. V veliki stiski so starši vrstnikov žrtev in domnevnih storilk, ki se sprašujejo, kako se z otroki pogovarjati o tem, da mlada oseba v zgodnjem najstništvu ubije vrstnika.

Raziskovalec nasilja Dirk Baier je sicer za nemške medije dejal, da ta primer opozarja, da se mora družba bolj zavedati svoje odgovornosti. "Kot oseba v soseski sem odgovoren tudi za to, da pogledam, kaj počnejo otroci in mladi. Kot družba imamo odgovornost."

Poudaril je, da to, da se mladi tako obnašajo, "ni padlo z neba". V takšnih primerih gre pogosto za "problem v družini, v starševskem domu. Starši so pogosto nezainteresirani za razvoj svojih otrok in za njihovo socialno okolje. Ali pa se starši sami do svojih otrok obnašajo hladno in nasilno".

O natančnih okoliščinah in vzrokih zločina na podlagi znanih podatkov sicer ni mogoče soditi, poudarja. "Bolezen in jeza lahko igrata vlogo. Mladi še težje nadzorujejo čustva kot odrasli," še dodaja. In meni, da dekleti, ko bosta odrasli, "najbrž ne bosta pošasti".

V pomoč lokalni skupnosti se je vključila tudi cerkev – z molitvijo in pogovori. Tudi tam pa pravijo, da je dogodek širši družbeni problem. Dekleti življenje obravnavata nespoštljivo, ker to počne družba kot celota, so prepričani.