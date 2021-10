Smrt 15-letnika: starša sta mu več mesecev odrekala zdravniško pomoč

15-letniku se je zdravstveno stanje močno poslabšalo 27. septembra, starša pa sta reševalce poklicala šele dva dni kasneje, ko je najstnik prenehal dihati. Reševalci so ga oživljali v reševalnem vozilu in ga za kratek čas uspeli stabilizirati, a je po prihodu bolnišnico po nekaj urah umrl. 15-letnik naj bi imel po neuradnih informacijah portala Index.hr sladkorno bolezen, ki pa ni bila zdravljena na ustrezen način. V zadnjih treh mesecih je močno oslabel in shujšal, starša pa kljub slabemu stanju nista želela poklicati zdravnika.

Njegova 45-letna mama in 42-letni oče sta danes stopila pred preiskovalnega sodnika, ki je ugodil zahtevi tožilstva in osumljencema odredil pripor. Med zaslišanjem v petek sicer nista želela priznati krivde. Obtožena sta hude kršitve otrokovih pravic in zanemarjanja, ki je vodilo v otrokovo smrt. Če bosta spoznana za kriva, jima grozi do 15 let zapora.