Smrt 26-letne Elle: britanska policija aretirala še tretjega osumljenca

Namestnik načelnika tamkajšnje policije Ian Critchley je za Sky News dejal, da policisti ne bodo mirni, dokler ne dosežejo pravice za družino žrtve. "Še vedno prosimo javnost za informacije o streljanju. Vsak, ki ve, kje se nahaja orožje, ali ima o tem kakršne koli informacije, naj se javi," je dodal.

Prijatelji žrtve so za medije pojasnili, da so v pubu plesali in se zabavali, nato pa je sledil šok. Ko so zaslišali glasen pok, so sprva predvidevali, da gre za ognjemet, kasneje pa so videli svojo prijateljico ležati na tleh. Kot so še dodali, je Ellina sestra prizorišče tragedije zapustila tik pred streljanjem.