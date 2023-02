Smrt osemletnika v luksuznem letovišču: ga je ubila elektrika?

Fidžijska policija je sporočila, da so otroka našli nezavestnega v vrtu v letovišču Club Wyndham Denarau, ki je del korporacije Wyndham Destinations. Odpeljali so ga v bolnišnico, kjer so potrdili njegovo smrt.

"Po prvih zbranih informacijah je otrok verjetno umrl zaradi električnega udara, a bo morala to potrditi še obdukcija," je za avstralski časnik Sydney Morning Herald potrdil predstavnik tamkajšnje policije.