'Smrt Ameriki': tisoči Iračanov žalujejo za ubitim Solejmanijem

Več tisoč Iračanov, ki so vzklikali Smrt Ameriki, se je zbralo na žalni slovesnosti za iranskega generala Kasema Solejmanija in iraškega poveljnika pro-iranske milice Abuja Mahdija al Muhandisa, ki sta bila ubita v ameriškem napadu.

FOTO: AP

Žalno procesijo so začeli v šiitski soseski Kadimija in ga končali v vladni in diplomatski četrti, kjer je potekal državniški pogreb ob udeležbi številnih višjih predstavnikov oblasti, med njimi tudi iraški premierAdel Abdel Mahdi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V letalskem napadu ameriških sil v petek zjutraj na mednarodnem letališču zunaj Bagdada je bilo ubitih pet Iračanov in pet Irancev, med njimi poveljnik elitnih enot iranske revolucionarne garde, general Kasem Solejmani in namestnik poveljnika pro-iranske milice v Iraku Sile za mobilizacijo ljudstva (PMF) Abu Mahdi al Muhandis.

Pokojne so do Kadimije pripeljali na tovornjakih v krstah, na katerih so bile njihove nacionalne zastave. Konvoj se je peljal mimo množice žalujočih, med katerimi so nekateri imeli v rokah portret iranskega vrhovnega verskega voditelja ajatola Alija Hameneja. Trupla Irancev bodo drevi na letalih prepeljali v domovino, kjer so razglasili tridnevno žalovanje za vplivnega Solejmanija. Njegov pogreb bo po več žalnih slovesnostih potekal v torek v domačem mestu Kerman v osrednjem Iranu.

Množica žalujočih je vzklikala protiameriška gesla. FOTO: AP