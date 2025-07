Lastnik vodnega parka po smrti deklice: To je tragedija za vse

Predstojnica pediatrične klinike Iva Bilić Čače je pojasnila, da je deklica, stara leto in devet mesecev, utrpela več hudih telesnih poškodb, vključno s hudimi poškodbami možganov in notranjih organov, poročajo hrvaški mediji.

Poškodovano nemško deklico so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Klinični bolnišnični center (KBC) Reka, kjer pa je v jutranjih urah podlegla poškodbam.

Eden od očividcev je povedal, da jim je natakar ravno prinašal pijačo, ko so zaslišali glasne krike. Obiskovalci so sprva mislili, da se je utopil otrok. "Nihče ni natančno vedel, kaj se v tistem trenutku dogaja. Na kraju je bilo več žensk, med njimi tudi Slovenka, ki je začela z oživljanjem. Kasneje smo izvedeli, da je bila zdravnica," je očividec povedal za Hrvaško radiotelevizijo. Po njegovih besedah so prisotni skušali očeta pomiriti, sam pa naj bi povedal, da mu je deklica zletela iz rok.