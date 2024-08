Smrt hrvaškega novinarja: dve leti od 'uboja z zdravniško pomočjo'

Vladimir Matijanić je bil eden najboljših hrvaških raziskovalnih novinarjev in analitikov, ki je odkril številne afere. Kariero je začel v Slobodni Dalmaciji, jo nadaljeval v Feral Tribunu in se nato vrnil v Slobodno Dalmacijo. Zadnja leta je delal na portalu Index. Umrl je v 51. letu starosti.

"Zavod za urgentno medicino Splitsko-dalmatinske županije je na domu pacienta 5. avgusta 2022 dvakrat posredoval, in sicer ob 13.06 in 14.30. Ob prvi intervenciji je glede na zabeležene podatke o stanju pacienta lečeča zdravnica presodila, da ni potrebe po prevozu na urgentni sprejem v bolnišnico, kar je strokovna komisija na podlagi zdravstvenih podatkov ocenila za ustrezno. Pri drugi intervenciji zaradi hitrega poslabšanja zdravstvenega stanja je med pripravami na transport v bolnišnico prišlo do nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja pacienta in nenadne smrti," so zapisali. Še enkrat: med prvo intervencijo, ko po oceni zdravnice ni bilo potrebe po hospitalizaciji, in novinarjevo smrtjo je minila le ura in pol.

"To je bil uboj z zdravniško pomočjo," so bili takrat jasni v hrvaškem društvu novinarjev (HND). Na drugi strani nihče – z ministrstvom za zdravje na čelu – ni želel sprejeti nikakršne odgovornosti. Tri tedne po Matijanićevi smrti so obrvi javnosti dvigale ugotovitve inšpekcijskega nadzora. V njem so zapisali, da je bila odločitev zdravnice nujne medicine, ki težko bolnega novinarja ni poslala v bolnišnico, pravilna. Uro in pol kasneje je bil že mrtev.

Hrvaška javnost je odgovore pričakovala tudi od policijske preiskave, a spet bila razočarana. Državno pravobranilstvo v Splitu je namreč po letu in pol preiskav zavrnilo kazensko ovadbo zaradi malomarnega zdravljenja proti več osebam.

HND: V 730 dneh ni še nihče odgovarjal

Ob obletnici kolegove smrti so se oglasili v HND, kjer so znova uporabili besede "uboj z medicinsko pomočjo". "Doslej, v teh 730 dneh, nihče ni odgovarjal za smrt najboljšega novinarja svoje generacije," so opomnili javnost. In dodali, da niso pozabili, "kako brezčutno in sramotno sta minister za zdravje Vili Beroš in fantomska komisija prikrivala Matijanićev primer in kako ni bilo storjeno nič za kaznovanje odgovornih."

"Uboj z medicinsko pomočjo našega sodelavca Vladimirja Matijanića je bil pričakovano prikrit, da glavni krivci ne bi nosili nobene, niti politične, odgovornosti, o moralni pa je odveč govoriti," so še poudarili. Zaključili so z besedami, da nikoli ne bodo sprejeli dejstva, da za Matijanićevo smrt ne bo nihče odgovarjal.

Zadnji dnevi in obupani klici na pomoč

Vladimir Matijanić, ki je na Hrvaškem veljal za najboljšega novinarja svoje generacije, je umrl 5. avgusta 2022, potem ko je več dni iskal zdravniško pomoč, reševalno vozilo pa ga ni želelo odpeljati v bolnišnico. Diagnosticiran je imel Sjögrenov sindrom in intersticijsko bolezen pljuč ter sum na dve avtoimuni bolezni.

Na urgentnem oddelku infektologije v Splitu so ga sprejeli 2. avgusta, kamor je prišel s simptomi covida, a so ga odpustili domov. Nato je 4. in 5. avgusta večkrat klical v bolnišnico in zdravstvenemu osebju povedal o svojem zdravstvenem stanju in diagnozah. Čeprav se je pritožil, da je tako utrujen in izčrpan, da ne more priti niti do stranišča, nihče ni menil, da bi ga bilo treba sprejeti v bolnišnico. Svetovali so mu, naj se spet oglasi čez pet dni, a le, če se ne bo počutil bolje, in celo, da naj pač urinira v lonec ob postelji.

5. avgusta je nato zaprosil za ekipo nujne medicinske pomoči, ki je prišla k njemu domov, a so ga zaradi "normalnih simptomov covida" tam tudi pustili. Znova so ga obiskali uro in pol kasneje, a je kljub oživljanju umrl.

Obdukcija je pokazala, da je imel Matijanić covid-19 in hudo obliko pljučnice, ki je bila posledica okužbe s koronavirusom, t. i. bilateralno intersticijsko pljučnico. Hkrati s covidom-19 je prišlo do vnetja srčne mišice, zaradi česar srce ni moglo opravljati svoje funkcije – ni moglo črpati krvi, kar je bil verjetno vzrok za precejšnjo oslabelost, o kateri je Matijanić po telefonu potožil zdravstvenemu osebju.

Ker je prišlo do znatnih poškodb pljuč in še hujšega srčnega popuščanja, se mu je razvil ogromen pljučni edem. Srce ni moglo črpati krvi, ostala je v krvnih žilah pljuč in tekočina iz krvnih žil se je izlila v pljuča, kar je povzročilo prenehanje dihanja in na koncu tudi smrt. Poleg pljuč se mu je tekočina nabirala tudi okoli srca, kar je zaradi pritiska na srčno mišico še dodatno oslabilo delovanje srca.

Strokovnjaki v obdukcijskem poročilu tudi ugotavljajo, da bi moral ob simptomih, kakršne je opisal Matijanić, vsak zdravstveni delavec pomisliti na možnost srčnega popuščanja.