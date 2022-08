Smrt hrvaškega novinarja: nadzor zaključen, čaka se končne ugotovitve

Na hrvaškem ministrstvu za zdravje so potrdili, da so zaključili vse preiskave v zvezi z okoliščinami smrti novinarja Vladimirja Matijanića, a dodali, da na končne ugotovitve še čakajo. Strokovne analize izvaja posebna komisija ministrstva za zdravje v sodelovanju z državnim tožilstvom. Kdo so člani komisije, na ministrstvu ne želijo razkriti. Matijanićeva partnerica in novinarka Andrea Topić je po njegovi smrti dejala, da ga kljub številnim klicem na pomoč niso želeli hospitalizirati v bolnišnici.

"Inšpekcijski nadzor je bil opravljen v splitskem kliničnem centru, županijskem zavodu za urgentno medicino in v ambulanti zdravnika družinske medicine pokojnega Vladimirja Matijanića," je po poročanju hrvaškega portala Index.hr sporočilo ministrstvo za zdravje. Poleg tega so opravili tudi razgovore z vsemi udeleženci zdravstvenega sistema, ki so neposredno povezani z njegovo smrtjo.

Na ministrstvu so zatrdili, da so pregledali vso medicinsko dokumentacijo in poslušali vse zvočne posnetke komunikacije bolnika in družinskega člana z zdravstvenimi zavodi. "Zbrana gradiva so zdaj predmet strokovne analize zdravnikov specialistov določenih področij, kar je podlaga za sklep inšpekcijskega nadzora," so še sporočili z ministrstva. Kot poudarjajo, je v celoten postopek aktivno vključeno županijsko državno tožilstvo, o rezultatih omenjenih preiskav pa bodo nemudoma obveščeni družina pokojnega Matijanića, pristojni strokovni in državni organi ter hrvaška javnost.