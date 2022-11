'Smrt in življenje' tarča aktivistov

Delo "smrt in življenje", ki ga je ustvaril Gustav Klimt , je bilo na srečo zaščiteno s steklom. Skupina je sicer kar sama objavila objavila videoposnetek, na katerem član vrže črno tekočino proti znamenitemu delu. Eden od aktivistov je z roko segel tudi za zaščitno steklo.

Aktivisti trdijo, da je bil protest uperjen proti družbi OMV, ki je v torek podprla dan odprtih vrat v muzeju. "Ljudje, ki še vedno raziskujejo in vrtajo novo nafto in plin, imajo okrvavljene roke - sponzorstva tega ne morejo oprati," so zapisali na Twitterju.

Kritik sicer ne manjka niti na račun aktivistov. Sorodna skupina Just Stop Oil je v Veliki Britaniji tarča hude jeze, potem ko se je izkazalo, da vidna članica, ki rada pridiga o zaščiti okolja, tudi sama zelo rada potuje z letalom. V svoj zagovor je sicer dejala, da od leta 2019 tega ne počne več.