Smrt kanadskih milijarderjev še ni pojasnjena, družina zvišala denarno nagrado

Njunega pogreba se je udeležilo na tisoče ljudi, vključno s kanadskim predsednikom vlade Justinom Trudeaujem in Kathleen Wynne , premierko province Ontario. Na mašni slovesnosti je njun sin Jonathon stopil na oder in ob boku svojih treh sester zavrnil namigovanja, da sta storila samomor. " Nikoli nista nikogar zapustila. Vzeli so nam ju ," je povedal skozi solze in dodal, da jih tolaži dejstvo, da sta tudi po smrti še vedno skupaj. " Bila sta kot ključavnica in ključ, vsak zase precej neuporabna. Toda skupaj sta odklenila svet zase, za nas in za toliko drugih ," je dejal.

So bile razlog za dvojni umor finance?

Družina je najela ekipo forenzikov in zasebnih preiskovalcev, kar je povzročilo špekulacije, da se ne strinja s policijo. Ta je pozneje tudi sama sporočila, da preiskovalci nikoli niso rekli, da gre za samomor, in da je šlo za nesporazum. Šest tednov po odkritju trupel so po pregledu vseh dokazov potrdili, da verjamejo, da je bil par tarča neznanega storilca. Nujni smrti je označila za sumljive in takoj so se pojavile številne teorije o tem, kdo bi želel ubiti ustanovitelja kanadskega farmacevtskega giganta Apotex in njegovo filantropsko ženo – enega najbogatejših parov v Kanadi.

Po poročanju kanadskega CBC News je policija menila, da so najverjetnejši razlog za dvojni umor finančni motivi, kar pa je tiskovni predstavnik zanikal. V preteklih letih je Barry Sherman tožil na desetine ljudi, znano je, da je posojal denar prijateljem in sorodnikom ter vlagal v druga podjetja. CBC News je poročal tudi, da dvorec ni imel varnostnih kamer. Glede na to, da ni bilo znakov nasilnega vstopa v hišo, je možno, da je nekdo imel ključ ali dostop do mesta, kjer sta hranila ključe.

Policisti lani objavili posnetek in javnost prosili za pomoč

Preiskovalci so se trudili razvozlati dvojni umor, tedni so se spremenili v mesece, meseci v leta. Pet let pozneje še vedno niso izvedli nobene aretacije. Po več letih molka je policija lani, ob četrti obletnici smrti zakoncev Sherman, objavila videoposnetek varnostne kamere, na kateri je bila oseba v senci, ki je hodila po zasneženih pločnikih v soseski v North Yorku. Policisti so osebo označili za potencialnega osumljenca in občane prosili za pomoč pri identifikaciji. Osebo na posnetku so pozvali, naj se jim javi. Tega ni storil nihče.