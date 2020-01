'Smrt lažnivcem': v Teheranu po priznanju oblasti o sestrelitvi letala izbruhnili protesti

V iranski prestolnici so izbruhnili protesti, po tem ko so iranske oblasti priznale, da so nenamerno sestrelile ukrajinsko letalo. Študenti so se zbrali na dveh univerzah, kjer so "vzklikali radikalne slogane", policija pa je proti njim uporabila solzivec, poroča iranska agencija. Oblasti pa so medtem pridržale britanskega veleposlanika.

Po včerajšnjem priznanju iranskih oblasti, da so odgovorne za sestrelitev ukrajinskega potniškega letala, se je več sto protestnikov zbralo na ulicah Teherana. Med žrtvami strmoglavljenja je bilo največ, kar 82 iranskih državljanov. Oblasti pa so do včeraj vztrajno zavračale kakršnokoli vpletenost v tragedijo, v kateri je umrlo 176 ljudi. Protestniki so oblasti in uradnike označili za lažnivce, zaradi prvotnega zanikanja vpletenosti v strmoglavljenje. Odgovornost za sestrelitev je včeraj prevzel poveljnik letalstva Amirali Hadžizadeh in priznal, da je častnik letalo zamenjal za manevrirno raketo, za odločitev pa je imel le nekaj sekund časa - in tako izstrelil raketo kratkega dosega, ki je eksplodirala zraven letala. Ob tem je Hadžizadeh poudaril, da je prišlo tudi do težav pri komunikaciji, saj častnik zaradi neznanih motenj ni mogel vzpostaviti stika z nadrejenimi. Poveljnik letalstva je prav tako priznal, da je nadrejene o sestrelitvi obvestil že v sredo.

Pridržali britanskega veleposlanika Iranske oblasti so med protesti oziroma zaradi fotografiranja in spodbujanja protestov pred univerzo Amir Kabir pridržale britanskega veleposlanika Roba Macairea. Zadrževali naj bi ga tri ure, zatem pa izpustili. Na pridržanje se je ostro odzval britanski zunanji minister Dominic Raab ter v izjavi za javnost zapisal, da je bil veleposlanik aretiral "brez razloga ali razlage", ter da gre za "jasno kršitev mednarodnega prava". Da naj se Iran opraviči za pridržanje veleposlanike, so pozvale tudi Združene države Amerike. Študenti vzklikali 'radikalne' slogane Številni študenti so se zbrali na dveh univerzah, Sharif in Amir Kabir - sprva v spomin na žrtve strmoglavljenje, kar pa se je kasneje sprevrglo v proteste, piše BBC. Iranska agencija Farsje poročala o nemirih ter okoli 1000 protestnikih, ki so vzklikali slogane proti režimu, proti iranskih voditeljem ter trgali fotografije ubitega iranskega generala Kasema Solejmanija - prav njegova smrt je bila povod za iranski napad na dve ameriški oporišči v Iraku, le nekaj ur pred sestrelitvijo letala. Študenti so pozivali h kaznovanju odgovornih za sestrelitev letala ter tistih, ki so to prikrivali. Pri tem so vzklikali "radikalne slogane", je še sporočila Fars. Med drugim so vzklikali "smrt lažnivcem" in "vrhovni poveljnik odstopi"- s čimer so namigovali na vrhovnega voditelja ajatola Alija Hameneja.

Policija je razgnala protestnike in proti njim uporabila solzivec, kar potrjujejo tudi posnetki, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih. Trump s podporo protestnikom Ameriški predsednik Donald Trump je medtem tvitnil svojo podporo"navdušujočim protestom" in dejal, da jih ZDA pozorno spremljajo. Opozoril je tudi pred novim pobijanjem: "Do ponovnega masakra miroljubnih protestnikov ne sme priti, niti do popolnega izklopa interneta. Svet vas gleda." V protestih, ki so v Iranu izbruhnili sredi novembra je bilo po podatkih organizacije Amnesty International ubitih okoli 300 ljudi, oblasti pa so v več provincah in mestih po vsej državi onemogočile dostop do interneta

