Tujina

Smrt lovcev na Siciliji buri duhove: trupla našli v gozdu, poleg ležale puške

Messina, 29. 01. 2026 12.59 pred 1 uro 2 min branja 11

Avtor:
Ne.M. STA
Lovec

V odročnem gozdu na italijanskem otoku Sicilija so v sredo našli trupla treh lovcev, ki naj bi umrli nasilne smrti. Trojico so skupaj z njihovim orožjem našli na območju Messine, je sporočila policija. Okoliščine dogodka ostajajo nejasne, preiskovalci pa ne izključujejo nobene možnosti, medtem ko se vrstijo ugibanja o morebitni mafijski usmrtitvi.

Žrtve, med njimi 82-letnik ter brata, stara 26 in 44 let, so po podatkih policije v sredo našli ustreljene na severni obali otoka, blizu Messine. Ob njih so ležale njihove puške. Območje je po poročanju italijanskih medijev znano po lovu na divje prašiče, ki jih pogosto prodajajo na črnem trgu.

Ob njih so ležale njihove puške. (slika je simbolična)
Ob njih so ležale njihove puške. (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Okoliščine njihove smrti za zdaj ostajajo nejasne. Dogodek preiskujejo karabinjerji, preiskava in zaslišanja pa so se nadaljevala vso noč, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Po poročanju medijev je trupla v sredo v bližini kraja Montagnareale odkril znanec najstarejšega lovca, ki je postal zaskrbljen, ko se 82-letnik ni vrnil.

Časopisi so incident opisali kot pravo "usmrtitev". Avtomobili lovcev so bili parkirani v bližini. 82-letnik in brata naj se ne bi poznali.

Povezave z mafijo?

Njihova smrt je sprožila številna ugibanja, tudi v zvezi z morebitnimi povezavami z mafijo. Tožilec Angelo Cavallo je povedal, da preiskava poteka v vse smeri in da vse teorije ostajajo odprte, od tega, da je šlo za napako med lovom, do prepira, ki se je končal tragično.

Viri blizu preiskave so povedali, da nihče od trojice ni imel kazenskih evidenc in povezav z mafijskimi dejavnostmi. Možno je tudi, da je šlo za dvojni umor, ki mu je sledil samomor. Preiskovalci upajo, da bodo s preiskavo njihovega orožja in obdukcijo dobili več informacij.

Portugalska s prvo evropsko vojaško letalonosilko brezpilotnih letal

ICE kršil skoraj 100 sodnih odredb samo v januarju

oježeš
29. 01. 2026 14.11
Ja, včasih je lovska težka. Ker težavnost povzročajo predvsem ljudje. Danes vsi prijatelji, jutri medsebojni sovražniki z nekaterimi, ki si upajo več. Žalosten postaja svet, oziroma ljudje v njem.
Odgovori
0 0
street45
29. 01. 2026 14.06
Pozabli so še na eno opcijo. Mogoče so divji prašiči na Siciliji po novem oboroženi?
Odgovori
0 0
PegySue
29. 01. 2026 14.06
Ok,se zgodi. Kaj je z divjimi prašiči,so vsi preživeli njihov "obisk" v gozdu??
Odgovori
+2
2 0
yanay
29. 01. 2026 13.47
Je še ena možnost! Možakar je bil nehotena priča dvojnega umora, pa so pospravili še njega!
Odgovori
+0
1 1
FrancRode
29. 01. 2026 14.06
Bravo, samo to smo še čakali, da nekdo za računalnikom raziskuje.
Odgovori
0 0
Misanthrope
29. 01. 2026 13.46
Glede na to koliko živali so v lajfu že pospravili, bi lahko rekli, da je karma.
Odgovori
+4
8 4
bohinj je zakon
29. 01. 2026 13.42
Smetarska mafija? Nepremičninska mafija? Izterjevalci neplačane"varščine"? ...
Odgovori
0 0
Pametnjakoviči
29. 01. 2026 13.30
Ko plenilec postane plen
Odgovori
+8
10 2
tavbix
29. 01. 2026 13.27
82-letnik pa ima tako mlada brata. To so sigurno sinovi od tistih 150-letnikov, ki jih Strel pozna...
Odgovori
-2
5 7
janomira
29. 01. 2026 13.32
a si prebral članek?
Odgovori
+5
6 1
Jani.
29. 01. 2026 13.38
Pametovanje na pamet v članku pa lepo piše.
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
