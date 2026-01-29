Smrt lovcev na Siciliji buri duhove: trupla našli v gozdu, poleg ležale puške

Žrtve, med njimi 82-letnik ter brata, stara 26 in 44 let, so po podatkih policije v sredo našli ustreljene na severni obali otoka, blizu Messine. Ob njih so ležale njihove puške. Območje je po poročanju italijanskih medijev znano po lovu na divje prašiče, ki jih pogosto prodajajo na črnem trgu.

Ob njih so ležale njihove puške. (slika je simbolična)

Okoliščine njihove smrti za zdaj ostajajo nejasne. Dogodek preiskujejo karabinjerji, preiskava in zaslišanja pa so se nadaljevala vso noč, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Po poročanju medijev je trupla v sredo v bližini kraja Montagnareale odkril znanec najstarejšega lovca, ki je postal zaskrbljen, ko se 82-letnik ni vrnil.

Časopisi so incident opisali kot pravo "usmrtitev". Avtomobili lovcev so bili parkirani v bližini. 82-letnik in brata naj se ne bi poznali.