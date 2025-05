Smrt male Danke: sodišče zahteva novo rekonstrukcijo in zaslišanje mame

Prizivno sodišče v Nišu je v ponovljenem postopku v primeru izginotja in smrti male Danke Ilić odredilo dopolnitev preiskave. Ocenili so namreč, da je treba okoliščine dekličinega izginotja dodatno razjasniti ter ob tem preveriti tudi veljavnost zbranih dokazov, vključno z zagovorom soobtoženih. Kot so zapisali v uradni izjavi, bo novi sodni senat v spremenjeni sestavi moral pod enakimi pogoji opraviti novo rekonstrukcijo ter ponovno zaslišati mamo malčice.