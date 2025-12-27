Naslovnica
Tujina

Smrt male Danke: tožilstvo čaka na ključni dokument, ki lahko 'obrne tok primera'

Niš, 27. 12. 2025 18.37 pred 55 minutami 3 min branja 10

Avtor:
Ti.Š.
Danka Ilić

Bodo zadnje forenzične preiskave končno dale odgovor na vprašanje, kaj se je zgodilo mali Danki Ilić? Še ne dveletna deklica je marca 2024 izginila v naselju Banjsko Polje, njeno izginotje pa vse do danes ostaja nepojasnjeno. Srbsko tožilstvo še zmeraj čaka na ugotovitve Fakultete za tehnične vede v Novem Sadu, kjer analizirajo vozilo, s katerim naj bi jo osumljenca zbila. Obtožnico zoper dvojico so sicer zaradi pomanjkanja dokazov že dvakrat vrnili v dopolnitev.

Iskanje Danke Ilić
Iskanje Danke Ilić
FOTO: Pronađi me

Rezultati forenzičnega pregleda vozila fiat panda, s katerim naj bi Dejan Dragijević in Srđan Janković v Banjskem Polju zbila malo Danko Ilić, predstavljajo ključni dokaz, ki bi lahko potrdil ali ovrgel sume preiskovalcev. A ker tožilstvo še zmeraj čaka na ugotovitve in mnenje izvedenca s Fakultete za tehnične vede v Novem Sadu, se zdi, da je preiskava zastala, poročajo srbski mediji.

Osumljena naj bi z avtomobilom, ki je v lasti srbskega javnega podjetja Vodovod, deklico zbila, nato pa njeno truplo prepeljala neznano kam. Gre torej za ključno izvedensko mnenje, ki se nanaša na rekonstrukcijo dogodka.

Tožilstvo še zmeraj čaka na izvedensko mnenje, ki bi pomagalo pojasniti okoliščine dekličine smrti. Preiskovalci namreč predvidevajo, da sta osumljenca deklico zbila s službenim vozilom. In prav to ovira nadalnjo preiskavo. Ravno ta del izvedenskega mnenja je namreč ključnega pomena za rekonstrukcijo dogodka, saj brez njega tudi ni mogoče potrditi ostalih sumov.

"To pa pomeni, da tožilstvo in sodišče ne moreta sprejeti nobenih odločitev, ker nimata prepričljivega vpogleda v to, kaj se je usodnega dne v resnici zgodilo," je za srbski Kurir dejal vir, blizu preiskovalcem. "Strokovnjaki morajo analizirati hitrost vozila, mesto trka, pa tudi možnost, da tega sploh nista opazila. Ta dokument tako velja za ključnega za nadaljnji potek preiskave in morebitno obtožnico, saj brez njega tožilstvo ne more sprejeti odločitev o pravni kvalifikaciji dejanja in krivdi osumljencev," poudarja sogovornik.

Navedbe so potrdili tudi na tožilstvu. "Na podlagi odredbe o dopolnitvi preiskave Javnega tožilstva v Zaječarju in po odredbi Višjega sodišča v Negotinu se pripravlja vnovična rekonstrukcija dogodkov. Tožilstvo čaka še na eno izvedensko mnenje – ugotovitve in mnenja Univerze v Novem Sadu, Fakultete za tehnične vede, ki pa še ni končano," so sporočili z Višjega javnega tožilstva v Zaječarju.

Rezultati pregleda vozila, ki sta ga osumljenca tistega dne vozila, so ključni za rešitev skrivnosti izginotja male Danke Ilić.
Rezultati pregleda vozila, ki sta ga osumljenca tistega dne vozila, so ključni za rešitev skrivnosti izginotja male Danke Ilić.
FOTO: mup srbija

Večurno rekonstrukcijo dogajanja so v Banjskem Polju sicer izvedli že junija letos. Poleg obeh osumljencev in njunih odvetnikov so bili tam prisotni tudi dekličini starši, policija, forenzični izvedenci in tožilec. Tudi rezultati te drage in zapleten preiskave še niso analizirani, zato ni znano, kdaj bo celotna dokumentacija sploh predložena tožilstvu. "Ugotovitve Fakultete so zdaj ključni dokument, ki lahko 'obrne tok' primera – bodisi v smeri potrditve obtožnice in sojenja bodisi v smeri razveljavitve," dodaja Kurirjev vir.

Obtožnico že dvakrat vrnili v dopolnitev

Sodišče je osumljenima zaradi možnosti oviranja preiskave in begosumnosti sicer podaljšalo pripor. Tožilstvo je, kot poročajo srbski mediji, obtožnico zoper osumljena vložilo že dvakrat, a ju vsakič prejelo vrnjeno v dopolnitev.  Zadeva je bila sprva v pristojnosti višjega sodišča v Zaječarju, nato pa prenesena na višje sodišče v Negotinu – potem ko je pritožbeno sodišče v Nišu ocenilo, da med postopkom niso bili izpolnjeni vsi pogoji za njeno potrditev, predvsem zaradi pomanjkanja dokazov.

Največja težava ostaja dekličino truplo, ki ga vse do danes niso našli, kar situacijo še dodatno zapleta. Preiskovalci ob tem še poudarjajo, da je pomanjkanje materialnih dokazov eden glavnih razlogov za počasnost postopka.

Preberi še Smrt male Danke: sodišče zahteva novo rekonstrukcijo in zaslišanje mame

Še ne dve leti stara Danka Ilić je izginila 26. marca 2024, domnevno med igro na dvorišču družinske hiše. Policija je že kmalu identificirala osumljenca – 51-letna Srđana Jankovića in Dejana Dragijevića. 4. aprila so ju pridržali zaradi suma, da sta deklico zbila z avtomobilom in nato to skušala prikriti. Doslej sicer niso našli nobene sledi, tudi ne dekličine DNK na ali v vozilu. Prav tako nimajo nobenih očividcev ali priznanj osumljencev. Ta sicer ne oporekata dejstvu, da sta bila takrat na tem mestu, a vztrajata, da otroka nista ne videla, ne ubila.

Kaj točno se je dogajalo usodnega marčevskega dne?

13.10: Dekličina mama Ivana Ilić z otroki iz mesta Bor prispe v Banjsko Polje

13.22: Mama Danko fotografira med igro na dvorišču, možu pošlje fotografijo, ki kasneje zaokroži po družbenih omrežjih

13.41: Mama opazi, da Danke ni in o tem obvesti moža

13.45: Policijo obvesti, da je hči pogrešana

13.50: Mama vidi belo fiat pando in v njem moškega

13.52: Danko naj bi zbil avto

13.57: Moška v vozilu ustavi dekličin oče Miloš Ilić in ju vpraša, ali sta videla Danko, na kar odgovorita, da ne

13.59: Policija prispe na kraj dogodka v Banjsko Polje

Danka Ilić izginotje preiskava osumljena forenzična analiza avtomobil

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jutri bolje bo
27. 12. 2025 19.32
Zelo čudno
Odgovori
+1
1 0
Običnež
27. 12. 2025 19.29
Kako jih ni sram? Kakšna nesposobnost...ni za verjeti.
Odgovori
0 0
zapiramvamustaaa
27. 12. 2025 19.25
Vsi vedo da jo je mama prodala le dokazati ji nemorejo ker nimajo posnetka.Drugače pa je njena mama večkrat spremenila prvptno zgodbo zato to dosti govori o njej.
Odgovori
+1
1 0
zapiramvamustaaa
27. 12. 2025 19.17
Bojda jo je lastna mama prodala ker je bila otrom s posebnimi potrebami.Grozno.
Odgovori
+0
1 1
Uporabnik1854475
27. 12. 2025 19.11
Joj joj joj, skor tko k pr nas
Odgovori
+1
1 0
jedupančpil
27. 12. 2025 19.08
dve let ze pacate tole
Odgovori
+1
1 0
ptuj.si
27. 12. 2025 18.54
Kako smrt, če niso našli trupla?
Odgovori
+5
5 0
Con-vid 1984
27. 12. 2025 18.54
Srbski polciji je ravno toliko do dela kot naši. Občasno zašijejo kakšnega peteršilčkarja.
Odgovori
+4
4 0
ptuj.si
27. 12. 2025 18.48
To še ni zaključeno?
Odgovori
+5
5 0
nemski_ovcar
27. 12. 2025 18.44
So pa sposobni kot nasi v primeru Šutar...
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
