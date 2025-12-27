Smrt male Danke: tožilstvo čaka na ključni dokument, ki lahko 'obrne tok primera'

Iskanje Danke Ilić FOTO: Pronađi me

Rezultati forenzičnega pregleda vozila fiat panda, s katerim naj bi Dejan Dragijević in Srđan Janković v Banjskem Polju zbila malo Danko Ilić, predstavljajo ključni dokaz, ki bi lahko potrdil ali ovrgel sume preiskovalcev. A ker tožilstvo še zmeraj čaka na ugotovitve in mnenje izvedenca s Fakultete za tehnične vede v Novem Sadu, se zdi, da je preiskava zastala, poročajo srbski mediji. Osumljena naj bi z avtomobilom, ki je v lasti srbskega javnega podjetja Vodovod, deklico zbila, nato pa njeno truplo prepeljala neznano kam. Gre torej za ključno izvedensko mnenje, ki se nanaša na rekonstrukcijo dogodka.

Tožilstvo še zmeraj čaka na izvedensko mnenje, ki bi pomagalo pojasniti okoliščine dekličine smrti. Preiskovalci namreč predvidevajo, da sta osumljenca deklico zbila s službenim vozilom. In prav to ovira nadalnjo preiskavo. Ravno ta del izvedenskega mnenja je namreč ključnega pomena za rekonstrukcijo dogodka, saj brez njega tudi ni mogoče potrditi ostalih sumov.

"To pa pomeni, da tožilstvo in sodišče ne moreta sprejeti nobenih odločitev, ker nimata prepričljivega vpogleda v to, kaj se je usodnega dne v resnici zgodilo," je za srbski Kurir dejal vir, blizu preiskovalcem. "Strokovnjaki morajo analizirati hitrost vozila, mesto trka, pa tudi možnost, da tega sploh nista opazila. Ta dokument tako velja za ključnega za nadaljnji potek preiskave in morebitno obtožnico, saj brez njega tožilstvo ne more sprejeti odločitev o pravni kvalifikaciji dejanja in krivdi osumljencev," poudarja sogovornik. Navedbe so potrdili tudi na tožilstvu. "Na podlagi odredbe o dopolnitvi preiskave Javnega tožilstva v Zaječarju in po odredbi Višjega sodišča v Negotinu se pripravlja vnovična rekonstrukcija dogodkov. Tožilstvo čaka še na eno izvedensko mnenje – ugotovitve in mnenja Univerze v Novem Sadu, Fakultete za tehnične vede, ki pa še ni končano," so sporočili z Višjega javnega tožilstva v Zaječarju.

Rezultati pregleda vozila, ki sta ga osumljenca tistega dne vozila, so ključni za rešitev skrivnosti izginotja male Danke Ilić. FOTO: mup srbija

Večurno rekonstrukcijo dogajanja so v Banjskem Polju sicer izvedli že junija letos. Poleg obeh osumljencev in njunih odvetnikov so bili tam prisotni tudi dekličini starši, policija, forenzični izvedenci in tožilec. Tudi rezultati te drage in zapleten preiskave še niso analizirani, zato ni znano, kdaj bo celotna dokumentacija sploh predložena tožilstvu. "Ugotovitve Fakultete so zdaj ključni dokument, ki lahko 'obrne tok' primera – bodisi v smeri potrditve obtožnice in sojenja bodisi v smeri razveljavitve," dodaja Kurirjev vir.

Obtožnico že dvakrat vrnili v dopolnitev

Sodišče je osumljenima zaradi možnosti oviranja preiskave in begosumnosti sicer podaljšalo pripor. Tožilstvo je, kot poročajo srbski mediji, obtožnico zoper osumljena vložilo že dvakrat, a ju vsakič prejelo vrnjeno v dopolnitev. Zadeva je bila sprva v pristojnosti višjega sodišča v Zaječarju, nato pa prenesena na višje sodišče v Negotinu – potem ko je pritožbeno sodišče v Nišu ocenilo, da med postopkom niso bili izpolnjeni vsi pogoji za njeno potrditev, predvsem zaradi pomanjkanja dokazov. Največja težava ostaja dekličino truplo, ki ga vse do danes niso našli, kar situacijo še dodatno zapleta. Preiskovalci ob tem še poudarjajo, da je pomanjkanje materialnih dokazov eden glavnih razlogov za počasnost postopka.

Še ne dve leti stara Danka Ilić je izginila 26. marca 2024, domnevno med igro na dvorišču družinske hiše. Policija je že kmalu identificirala osumljenca – 51-letna Srđana Jankovića in Dejana Dragijevića. 4. aprila so ju pridržali zaradi suma, da sta deklico zbila z avtomobilom in nato to skušala prikriti. Doslej sicer niso našli nobene sledi, tudi ne dekličine DNK na ali v vozilu. Prav tako nimajo nobenih očividcev ali priznanj osumljencev. Ta sicer ne oporekata dejstvu, da sta bila takrat na tem mestu, a vztrajata, da otroka nista ne videla, ne ubila.

