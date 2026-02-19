Smrt na gori: mati umrle alpinistke v bran njenemu partnerju

33-letnica je lani umrla zaradi podhladitve na alpinističnem vzponu na Grossglockner. Njen partner je obtožen, da jo je v zgodnjih jutranjih urah 19. januarja 2025 pustil nezaščiteno in izčrpano blizu vrha v nevihtnih razmerah, medtem ko je šel iskat pomoč. Tožilci trdijo, da je bil moški, ki mu sodijo, kot bolj izkušen plezalec odgovorni vodnik za izlet in se ni pravočasno obrnil ali poklical na pomoč, da bi pomagal svojemu dekletu.
Na sojenju, za katerega je veliko zanimanje medijev in javnosti, se je obtoženi izrekel za nedolžnega. Neverjetno mi je žal za to, kar se je zgodilo in kako se je zgodilo, je povedal pred sodnikom. "Imel sem jo rad. Vedno sva se odločala skupaj. Bila je zelo fit in je oboževala gore," pravi moški iz Salzburga. Kot trdi, je tiste usodne noči na pomoč poklical ob ob 00:35 in da so mu sestop svetovali na drugi strani linije. "Pojasnil sem, da potrebujemo pomoč, ker moja punca ni mogla naprej. Policist nam je rekel, da tisto noč ne morejo priti na pomoč, da moramo nadaljevati in poskusiti sestopiti," trdi 37-letnik.
Kljub seznamu tožilstva o devetih napakah, ki naj bi jih storil obtoženi, je mati umrle alpinistke podprla njenega partnerja. Pred sojenjem je dejala, da jo jezi, ker njeno hči prikazujejo kot naivno bitje, ki se je pustilo zvleči na goro. Nepravično je, kako se obravnava njenega partnerja, je povedala medijem. Dodala je, da v medijih nanj poteka neupravičen lov na čarovnice.
Spregovorila pa je tudi v sodni dvorani. Kot piše KronenZeitung, je njena mama v pričanju povedala, da je bila njena hči v gorah aktivna že od leta 2020, ko je začela tudi trenirati. Dodala je, da je imela že prej dobro kondicijo, potem pa je naštela seznam tur, ki jih je opravila njena hči. A med njimi ni bilo klasičnih zimskih mešanih plezalnih poti, ki vsebujejo tudi del po ledu. Povedala je, da sta se o tem, da se želi povzpeti na Grossglockner pogovarjali že konec leta 2024. Povedala je, da njena hči ni imela tečaja iz zimskega plezanja. Zatrdila pa je, da je njena hči vedno opravila raziskavo in da se na to turo ne bi odpravila na slepo. Bila je bila borka, ki se nikoli ne bi vdala, je še dejala mati.
