Smrt na gori: mati umrle alpinistke v bran njenemu partnerju

33-letnica je lani umrla zaradi podhladitve na alpinističnem vzponu na Grossglockner. Njen partner je obtožen, da jo je v zgodnjih jutranjih urah 19. januarja 2025 pustil nezaščiteno in izčrpano blizu vrha v nevihtnih razmerah, medtem ko je šel iskat pomoč. Tožilci trdijo, da je bil moški, ki mu sodijo, kot bolj izkušen plezalec odgovorni vodnik za izlet in se ni pravočasno obrnil ali poklical na pomoč, da bi pomagal svojemu dekletu.

Kamera ujela usodni vzpon na Grossglockner FOTO: foto-webcam.eu

Na sojenju, za katerega je veliko zanimanje medijev in javnosti, se je obtoženi izrekel za nedolžnega. Neverjetno mi je žal za to, kar se je zgodilo in kako se je zgodilo, je povedal pred sodnikom. "Imel sem jo rad. Vedno sva se odločala skupaj. Bila je zelo fit in je oboževala gore," pravi moški iz Salzburga. Kot trdi, je tiste usodne noči na pomoč poklical ob ob 00:35 in da so mu sestop svetovali na drugi strani linije. "Pojasnil sem, da potrebujemo pomoč, ker moja punca ni mogla naprej. Policist nam je rekel, da tisto noč ne morejo priti na pomoč, da moramo nadaljevati in poskusiti sestopiti," trdi 37-letnik.

Kljub seznamu tožilstva o devetih napakah, ki naj bi jih storil obtoženi, je mati umrle alpinistke podprla njenega partnerja. Pred sojenjem je dejala, da jo jezi, ker njeno hči prikazujejo kot naivno bitje, ki se je pustilo zvleči na goro. Nepravično je, kako se obravnava njenega partnerja, je povedala medijem. Dodala je, da v medijih nanj poteka neupravičen lov na čarovnice.