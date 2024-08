Smrt na luksuzni jadrnici: kapitan se brani z molkom

V Italiji se nadaljuje preiskava tragedije luksuzne jadrnice Bayesian. Medtem ko preiskujejo več hipotez, kaj bi lahko šlo narobe, so upali, da bo zaslišanje kapitana Jamesa Cutfielda odstrlo vsaj del tančice s skrivnosti. Toda 51-letnik se brani z molkom.

"Odločil se je uporabiti pravico do molka, tožilstvo je to najverjetneje tudi pričakovalo," je za AP dejal njegov odvetnik Aldo Mordiglia. Dodal je, da je bila njegova pravna ekipa šele imenovana in da potrebujejo čas, da izdelajo strategijo obrambe.

Cutfielda, ki ga preiskujejo zaradi suma povzročitve brodoloma in večkratnega uboja, so v torek že tretjič zaslišali. Prvič so ga izprašali kot pričo nesreče, nato pa kot osumljenca.

Glavni tožilec Ambrogio Cartosio, ki vodi preiskavo, je dejal, da bo njegova ekipa preučila vse možne elemente odgovornosti. To poleg kapitana in posadke vključuje tudi osebe, odgovorne za nadzor, ter proizvajalca, ki je jadrnico opisoval kot nepotopljivo.