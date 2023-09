Smrt na snemanju filma: truplo našli v morju pri Capriju

V morju v bližini Caprija so v petek odkrili truplo 51 let starega utopljenca. Potem ko so nekaj časa tavali v temi glede njegove identitete, so v nedeljo vendarle prišli do odgovora, kdo nesrečnež je, še vedno pa ni znano, zakaj je umrl.

Čeprav je imel na glavi rano, je preiskava izključila nasilno smrt, prav tako naj ne bi šlo za samomor, poroča La Repubblica. V ospredju naj bi bili dve teoriji: prva je, da je padel v vodo, ker mu je postalo slabo, glede na drugo pa bi ga lahko v vodo potegnil visok val.

Da bi rekonstruirali zadnje ure njegovega življenja, so preiskovalci zaslišali več prič. Zanimanje javnosti pa se je še okrepilo, potem ko je prišlo na dan, da je moški sodeloval pri snemanju novega filma Paola Sorrentina.