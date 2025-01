Smrt na volišču na Reki, starejši moški se je zgrudil

Hrvaške medije, ki spremljajo tamkajšnji drugi krog predsedniških volitev, so napolnile novice o tragediji, ki se je zgodila na enem od volišč na Reki. Tam je umrl starejši moški. Sprva so poročali, da se je zgrudil po oddaji glasovnice, z volilne komisije pa so nato sporočili, da je umrl, preden je opravil svojo državljansko dolžnost.