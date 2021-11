Smrt nosečnice na Poljskem sprožila razpravo o prepovedi splava

Smrt noseče Poljakinje je ponovno sprožila razpravo o splavu v eni najbolj katoliških držav v Evropi. Aktivisti ob tem poudarjajo, da je za smrt ženske kriv zakon, ki v državi skoraj popolnoma prepoveduje prekinitev nosečnosti. Odvetnica družine pokojne je dejala, da upajo, da bo ta nesrečni primer pripeljal do sprememb, ki bodo poskrbele, da se kaj takšnega ne bo več zgodilo. Izabela je prva nosečnica, ki je umrla po sprejetju tega zakona, o njeni smrti pa sta spregovorili Izabelina mama in bolnica, ki si je s 30-letnico delila bolniško sobo.

"Dojenček tehta 485 gramov. Zaenkrat moram po zakonu o splavu ležati, zdravniki ne morejo narediti ničesar. Čakali bodo, da umre ali pa, da se kaj začne dogajati. Sicer lahko pričakujem sepso," naj bi 30-letna Izabela zapisala v sporočilu, ki ga je poslala mami. Po smrti nosečnice je njena družina javnosti razkrila nekatere podrobnosti o dogajanju pred Izabelino smrtjo. Zaradi septičnega šoka je ta umrla v 22. tednu nosečnosti. Kot poroča Reuters, je njena družina razkrila, da so zdravniki čakali, da plodu preneha biti srce. Kot so dejali njeni domači, je Izabela v bolnišnico odšla septembra, potem ko so ji je odtekla voda. Zdravniški pregledi so sicer že pred tem pokazali številne okvare ploda. "Nisem mogla verjeti. Kako se ji lahko kaj takega zgodi v bolnišnici? Konec koncev je šla tja po pomoč," je povedala Izabelina mama Barbara.

icon-expand Protesti na Poljskem ob razkritju podrobnosti o Izabelini smrti. FOTO: AP

Izabelino zgodbo je na družbenem omrežju delil tudi Inštitut 8. marec, ki je ob razkritju podrobnosti njene smrti pred poljsko ambasado v Ljubljani prižgal tudi svečko. Izabela je po SMS-sporočilih mamo obveščala o svojem zdravstvenem stanju. "Dali so mi IV, ker me je tresla vročina. Še dobro, da sem vzela termometer, ker mi temperature nihče ne meri. Imela sem 39,9," naj bi zapisala. "Vročina raste, samo da ne dobim sepse, ker potem ne bom odšla od tu." Bolnica, ki si je z Izabelo delila sobo, je spregovorila o dogajanju v bolnišnici Za poljske medije pa je spregovorila tudi bolnica, ki si je z Izabelo delila sobo. "Čutila je, da je nekaj narobe, a so ji ves čas govorili, da srce ploda utripa in dokler utripa, mora biti tako. Imela je svoj termometer, temperaturo si je merila sama. Imela je zelo visoko vročino. Okoli 20. ure je sedela s prekrižanimi nogami in se tresla. Imela je 40 stopinj. Šla sem po babice, zdravnika. Prišle so le babice, preverile, če ima res tako visoko temperaturo in odšle. Čez nekaj časa so se vrnile in ji dale sredstvo proti vročini. Rekle so, da je verjetno prehlajena, ker je bil njen glas tako hripav," pripoveduje. Kljub zdravilu proti vročini se ji je vročina vrnila. "Hočem živeti. Imam za koga živeti. Nočem umreti," naj bi ji dejala. Ker je 30-letnica začela bruhati, so jo odpeljali iz sobe. "Takrat sem jo videla zadnjič," pravi Poljakinja.

Ko je rentgen pokazal, da je plod mrtev, so se zdravniki bolnišnice v Pszczyni naposled odločili za carski rez, a njihova odločitev je bila prepozna. Kot je povedala odvetnica družine Jolanta Budzowska, se je Izabelino srce ustavilo na poti v operacijsko dvorano. Kljub prizadevanjem, da bi jo oživili, je 30-letnica umrla. Budzowska je zaradi dogodka sprožila sodni postopek in zdravnike obtožila nepravilnosti, smrt pa je označila za "posledico sodbe" oz. novega poljskega zakona, ki skoraj popolnoma prepoveduje prekinitev nosečnosti. Pred spremembo zakona so namreč ženske na Poljskem lahko splavile v primerih, da je bila nosečnost posledica kaznivega dejanja, če je bilo zaradi nosečnosti ogroženo življenje ženske ali pa v primeru hudih deformacij ploda. A ustavno sodišče je lani odločilo, da splavi v primeru prirojenih napak niso ustavni. Bolnišnica se sklicuje na zakon, vlada krivi napako zdravnikov V izjavi na svoji spletni strani je bolnišnica dejala, da deli bolečino vseh, ki jih je smrt nosečnice prizadela, "a da je treba poudariti, da so bile vse zdravstvene odločitve sprejete ob upoštevanju zakonskih določb in standardov ravnanja, ki veljajo na Poljskem". V petek so sicer sporočili tudi, da so po dogodku suspendirali dva zdravnika, ki sta bila v času Izabeline smrti v službi.