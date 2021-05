Nasilna smrt nosečnice, ki jo je z mostu pahnil boksar, sprožila proteste

Obtožnica portoriškega boksarja Felixa Verdejo bremeni, da je Rodriguezovo najprej udaril v obraz in ji nato proti njeni volji vbrizgal neznano snov. Nato naj bi ji zvezal roke in noge z žico in nato privezal težak kamen nanjo, jo vrgel iz mosta in potem še streljal na njo. Pri tem naj bi imel neidentificiranega pomagača. Boksarju za takšen zločin grozi smrtna kazen.

Nosečo boksarjevo izvenzakonsko partnerico Keislo Rodriguez so pogrešali od četrtka, ko se ni pojavila v službi. Potem pa so njeno truplo našli v soboto v laguni blizu portoriške prestolnice San Juan. Oblasti so jo prepoznale po zobeh.

Družina nesrečne nosečnice je povedala, da je ta pričakovala Verdejinega otroka. Njena mati je v solzah povedala, da je hči posvarila, naj bo previdna, saj naj bi bil boksar v preteklosti že nasilen do nje. Kot je povedala, naj bi Verdejo Rodriguezovi dejal, da ne želi imeti otroka zaradi svoje kariere in družine. Verdejo je namreč poročen in ima mlajšo hči, a z Rodriguezovo naj bi imel ljubezensko razmerje že od srednje šole, trdijo njeni starši.

Primer sprožil proteste: Oblasti naj resno obravanavajo družinsko nasilje

Tragična nasilna smrt je v Portoriku povzročila javne proteste, saj je javnost pred kratkim tam razburila smrt ženske, ki so jo našli zažgano, potem ko je vložila tožbo zaradi družinskega nasilja, ki pa jo je sodnik zavrnil. Ustavno sodišče bo zdaj preiskalo to odločitev. Tako se je v nedeljo ob laguni, kjer so našli truplo nosečnice, zbralo več sto ljudi, ki so protestirali in zahtevali pravico za njo in vse žrtve, ki so umrle nasilne smrti. Simbolično so v vodo iz mostu metali cvetove v njihov spomnin. V ponedeljek pa so protestniki na shodu pred vladno palačo zahtevali, da se oblasti bolj posvetijo zaščiti žrtev družinskega nasilja. Guverner Pedro Pierluisije na tiskovni konferenci po protestih dejal, da obravnavajo vzorec seksističnega in diskriminatornega nasilja v družini."Zavedamo se, da je ta star že desetletja in da je to treba odpraviti."