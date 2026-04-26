Smrt obrambnega ministra pretresla Mali

Po navedbah virov za Al Jazeero so generala Sadia Camaro ubili dan po tem, ko je bila njegova rezidenca v mestu Kati tarča napada z avtomobilsko bombo. Kati, ki leži približno 15 kilometrov severozahodno od prestolnice Bamako, velja za eno najbolj varovanih vojaških območij v državi in je med drugim prebivališče začasnega predsednika Assimija Goïte. Kljub visoki stopnji varovanja so napadalci uspeli izvesti napad.

Za napade sta odgovorni dve oboroženi skupini, ki sta v preteklosti delovali ločeno, podružnica Al Kaide ter tuareški borci Azavadske osvobodilne fronte. Analitiki poudarjajo, da gre za pomemben premik, saj skupini z različnimi cilji zdaj sodelujeta proti skupnemu nasprotniku, malijski državi. Njuno povezovanje, ki so ga oznanili že lani, se je v zadnjih dneh prvič pokazalo v praksi.

Camara je bil ena najvplivnejših osebnosti v vojaški oblasti, ki je oblast prevzela po dveh zaporednih državnih udarih v letih 2020 in 2021. Njegova smrt pomeni resen udarec za oborožene sile in politično stabilnost države, nekateri so ga namreč videli celo kot možnega prihodnjega voditelja Malija.