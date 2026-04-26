Smrt obrambnega ministra pretresla Mali

Po navedbah virov za Al Jazeero so generala Sadia Camaro ubili dan po tem, ko je bila njegova rezidenca v mestu Kati tarča napada z avtomobilsko bombo. Kati, ki leži približno 15 kilometrov severozahodno od prestolnice Bamako, velja za eno najbolj varovanih vojaških območij v državi in je med drugim prebivališče začasnega predsednika Assimija Goïte. Kljub visoki stopnji varovanja so napadalci uspeli izvesti napad.
Za napade sta odgovorni dve oboroženi skupini, ki sta v preteklosti delovali ločeno, podružnica Al Kaide ter tuareški borci Azavadske osvobodilne fronte. Analitiki poudarjajo, da gre za pomemben premik, saj skupini z različnimi cilji zdaj sodelujeta proti skupnemu nasprotniku, malijski državi. Njuno povezovanje, ki so ga oznanili že lani, se je v zadnjih dneh prvič pokazalo v praksi.
Camara je bil ena najvplivnejših osebnosti v vojaški oblasti, ki je oblast prevzela po dveh zaporednih državnih udarih v letih 2020 in 2021. Njegova smrt pomeni resen udarec za oborožene sile in politično stabilnost države, nekateri so ga namreč videli celo kot možnega prihodnjega voditelja Malija.
Sočasno z napadom v Katiju so oborožene skupine udarile tudi na več drugih lokacijah, med drugim v Bamaku, na severu v Gaoju in Kidalu ter v osrednjem mestu Sévaré. Po poročilih prebivalcev so se v Kidalu še dan po začetku napadov slišali streli in eksplozije, kar kaže, da so spopadi dolgotrajni in razširjeni.
Začasnega predsednika Goïto naj bi med napadi umaknili na varno lokacijo in ostaja živ ter še naprej poveljuje vojski. Kljub temu strokovnjaki opozarjajo, da se v prihodnjih dneh obeta nadaljnje nasilje in boji za nadzor nad ozemljem ter strateškimi točkami, poroča Al Jazeera.
Napade so ostro obsodili Afriška unija, generalni sekretar Organizacije islamskega sodelovanja ter ameriški urad za afriške zadeve, ki so izrazili zaskrbljenost nad vse slabšimi varnostnimi razmerami v Maliju.
