Smrt ruskega generala: osovražen in 'odgovoren za umor Teksasa'

Septembra 2024 so bili štirje ruski vojaki 5. brigade, Vitalij Vasnjatski, Vladislav Agalcev, Vladimir Bažin in Andrej Jordanov, ki so Bentleyja prepoznali kot "ameriškega vohuna", obtoženi zlorabe pristojnosti, oskrunitve njegovega telesa in prikrivanja kaznivih dejanj. Preiskovalni odbor je ugotovil, da sta Agalcev in Jordanov 8. aprila ubila Bentleyja, položila njegovo truplo v vozilo, ki so ga nato razstrelili, da bi prikrili umor, nato pa njegove posmrtne ostanke s pomočjo drugih dveh vojakov premestili na drugo lokacijo.