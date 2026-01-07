Naslovnica
Smrt Slovenke v Turčiji: na pomoč tudi Interpol, obdukcijo že opravili

Ljubljana , 07. 01. 2026 16.58 pred 24 minutami 1 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Operacija

Z nedavno smrtjo slovenske državljanke v Turčiji, potem ko je ta bila tam na lepotnem posegu, je seznanjena tudi slovenska policija. Ta je na podlagi mednarodnega policijskega sodelovanja s pomočjo Interpola za razpoložljive podatke zaprosila turške varnostne organe, so pojasnili na PU Celje. Obdukcija je bila opravljena v Ljubljani.

"Interpol ima ključno vlogo pri mednarodnem policijskem sodelovanju, vendar ne izvaja lastnih aretacij ali preiskav primerov. Njegova vloga je predvsem koordinacijska, informacijska in podporna," so ob tem pojasnili na Policijski upravi (PU) Celje.

Ob tem so navedli, da je Slovenka umrla v Turčiji, kamor je v lastni organizaciji odšla na zdravniški poseg.

Operacija
Operacija
FOTO: Shutterstock

Medtem so truplo pokojne, ki je po poročanju medijev v bolnišnici v Turčiji umrla 2. januarja, že prepeljali v Slovenijo. "Danes je bila na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani opravljena obdukcija," so še navedli na PU Celje.

Po pričakovanjih bo obdukcija razkrila točen vzrok smrti.

Previdno, nekateri naj bi ostali celo brez ledvice

Preberi še Slovenka umrla po lepotnem posegu v Turčiji

Ker je Turčija tudi med Slovenci vse bolj priljubljena lepotna destinacija, imajo tudi naši kirurgi vse več izkušenj z nezadovoljnimi pacienti, ki pridejo na korekcijo. Najpogosteje popravljajo prsi, so pa nekatere zgodbe še bistveno bolj tragične. "Smo za nekaj bolnic slišali, niso pa prišle na pregled, vsaj osebno jih nisem videl, da je prišlo celo do odvzema ledvice. In tukaj bi mogoče pozval na nek anonimni telefon ali karkoli, da ti ljudje, kljub temu, da so v hudi stiski, razočarani, pohabljeni in vse ostalo, nekako zgolj zaradi drugih ljudi samo jasno povedo svojo izkušnjo," poziva kirurg Ahčan. Pišite lahko tudi nam na 24ur.com@pop-tv.si.

turčija smrt slovenka preiskava

