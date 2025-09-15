Svetli način
Smrt vplivnice v Budvi: panična skiperja sta želela uničiti posnetek padca

Budva , 15. 09. 2025 11.43 | Posodobljeno pred 38 minutami

A.K.
8

Konec maja letos so se brezskrbne počitnice v Budvi spremenile v tragedijo za 19-letno vplivnico Tijano iz Novega Sada, ki je med parasailingom padla v morje in umrla. Potem ko smo že poročali o tem, da je preiskava pokazala vrsto nepravilnosti, je v javnost pricurljal avdio posnetek, ki razkriva pogovor med skiperjema, ko sta ugotovila, da je ženska med parasailingom padla v morje. Na posnetku se sliši pogovor med paničnima Turkom in Srbom, ko sta ugotovila, da Tijane ni več na sedežu.

Tijana je bila, kot smo poročali, tistega usodnega dne na plaži Mogren s teto in njenim dojenčkom, ko so k njim pristopili mladeniči in ji ponudili promocijski polet s parasailingom, ki bi ga uporabili kot oglas za njihovo podjetje. Tijana se je strinjala z letenjem, vendar ni dala soglasja za uporabo posnetkov v oglaševalske namene, je poudaril odvetnik.

Po njegovih besedah je iz videoposnetka, pritrjenega na padalo, razvidno, da je prvih sedem ali osem minut vse potekalo gladko. Tijana je mahala teti in se smejala. Nato pa se je padalo nenadoma začelo spuščati, kar je verjetno razumela kot zaključek. A namesto, da bi jo spustila, sta skiperja stopila na plin, padalo pa se je dvignilo visoko nad morje. Takrat naj bi Tijana začela kazati strah in opozarjati, da se želi spustiti. Kmalu so se njene besede sprevrgle v kričanje, njeno vedenje pa je postalo panično. 

FOTO: Shutterstock

A nihče na gliserju spodaj tega ni opazil, nihče ni reagiral. Njeni klici na pomoč naj bi trajali več minut, nato pa je v paniki začela odpenjati varnostni pas in naposled padla v morje. 

Posnetek: Kje je? Ali je živa?

Avdio posnetek, ki ga je objavil Blic, pa razkriva paniko med skiperjema, ki je nastala, ko sta ugotovila, da Tijane ni več na sedežu. Na začetku se sliši, kako eden od skiperjev kriči in preklinja, ko opazi, da dekleta ni. "Ni je več! Kdaj je padla?! Neumna reklama," je zavpil skiper, drugi pa je odgovoril: "Ne vem." Nato je srbski državljan drugemu razložil, kaj se je zgodilo: "Brat, dekle je padlo z neba, je sploh živa?! Ne vem, kdo je ona, preprosto je ni več na padalu!"

Nato se sliši pogovor, v katerem skiperja še vedno poskušata ugotoviti, ali je dekle živo in ali jo je kdo pobral iz morja. "Kdo jo je pobral? Kje je? Ženska nam je padla z padala, ne vem, kje je, je panično vprašal Srb. Ne vem, ali je živa, kdo jo je pobral iz morja?!," se sliši paničen govor na posnetku.

Skiperja sta se nato dogovorila, kako bosta skrila kartico s posnetkom Tijanine vožnje. "Nekam jo moraš pospraviti, moramo si jo ogledati. Ampak ne povej, če te kdo vpraša, nimamo ničesar! Prav? Prosim, pospravi kartico," je Srb rekel Turku. Toda Turka je skrbelo, kaj bo rekel ženski, ki je bila s Tijano in za katero so mislili, da je njena mati. "Kaj bova povedala njeni materi? Mati in hči sta, kaj ji bova povedala, ko bo vprašala po otroku?" je Turek panično vprašal, na kar je Srb odgovoril, da bo rekel, da je vse redu in da se bo vrnila.

Kot smo že poročali, je kamera posnela tudi vznemirjenje ljudi na obali in natakarje bara na plaži, ki so stekli proti vodi, da bi ji pomagali. Družina je izvedela tudi, da so jo ljudje, ki so jo potegnili iz morja, poskušali oživljati, a je bilo prepozno.

"Poskušali so jo oživljati in ji dati umetno dihanje, a kot so povedali, ji je iz ust začela teči kri. Mislim tudi, da je reševalno vozilo zamudilo. Ta agonija je trajala dolgo. Na vseh straneh so bile napake," je bil v izpovedi za Pobjedo.me jasen odvetnik.

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeNebinarni
15. 09. 2025 12.28
Ko slišim ta izraz, ta nenormalno nadležen izraz 'vplivnica', me v trenutku zapusti vsa empatija. Ta norost se mora končati.
ODGOVORI
0 0
Banion
15. 09. 2025 12.22
-1
jako pomemebna novica, vseh teh ne bi bilo če nebi novinarjo, kakršni koli pač, kar naprej kracali o njih. Baš nas briga
ODGOVORI
0 1
Klobasazulu
15. 09. 2025 12.13
-2
A ni prej bil clanek, da so vplivnezi nova elita? A taka elita?
ODGOVORI
1 3
NeXadileC
15. 09. 2025 12.08
+3
Vse povsod sami nekompetentni SamoVaseZagledanci, ki hočejo le lastno zabavo in denar.
ODGOVORI
3 0
Bagzii
15. 09. 2025 12.24
Ti ne želiš lastne zabave in denarja? Sadomazo
ODGOVORI
0 0
Ici
15. 09. 2025 11.59
+6
Vplivnica Tijana iz Novega Sada, stara 19 let? A jo kdo pozna? Nikoli slišal zanjo.
ODGOVORI
6 0
Pajki
15. 09. 2025 12.02
+3
Če poznamo 19-letno vplivnico iz Vojvodine? To sprasujes?
ODGOVORI
4 1
NeNebinarni
15. 09. 2025 12.25
😂😂😂+++
ODGOVORI
0 0
