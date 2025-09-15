Smrt vplivnice v Budvi: panična skiperja sta želela uničiti posnetek padca

Po njegovih besedah je iz videoposnetka, pritrjenega na padalo, razvidno, da je prvih sedem ali osem minut vse potekalo gladko. Tijana je mahala teti in se smejala. Nato pa se je padalo nenadoma začelo spuščati, kar je verjetno razumela kot zaključek. A namesto, da bi jo spustila, sta skiperja stopila na plin, padalo pa se je dvignilo visoko nad morje. Takrat naj bi Tijana začela kazati strah in opozarjati, da se želi spustiti. Kmalu so se njene besede sprevrgle v kričanje, njeno vedenje pa je postalo panično.

Tijana je bila, kot smo poročali, tistega usodnega dne na plaži Mogren s teto in njenim dojenčkom, ko so k njim pristopili mladeniči in ji ponudili promocijski polet s parasailingom, ki bi ga uporabili kot oglas za njihovo podjetje. Tijana se je strinjala z letenjem, vendar ni dala soglasja za uporabo posnetkov v oglaševalske namene, je poudaril odvetnik.

A nihče na gliserju spodaj tega ni opazil, nihče ni reagiral. Njeni klici na pomoč naj bi trajali več minut, nato pa je v paniki začela odpenjati varnostni pas in naposled padla v morje.

Avdio posnetek, ki ga je objavil Blic, pa razkriva paniko med skiperjema, ki je nastala, ko sta ugotovila, da Tijane ni več na sedežu. Na začetku se sliši, kako eden od skiperjev kriči in preklinja, ko opazi, da dekleta ni. "Ni je več! Kdaj je padla?! Neumna reklama," je zavpil skiper, drugi pa je odgovoril: "Ne vem." Nato je srbski državljan drugemu razložil, kaj se je zgodilo: "Brat, dekle je padlo z neba, je sploh živa?! Ne vem, kdo je ona, preprosto je ni več na padalu!"

Nato se sliši pogovor, v katerem skiperja še vedno poskušata ugotoviti, ali je dekle živo in ali jo je kdo pobral iz morja. "Kdo jo je pobral? Kje je? Ženska nam je padla z padala, ne vem, kje je, je panično vprašal Srb. Ne vem, ali je živa, kdo jo je pobral iz morja?!," se sliši paničen govor na posnetku.

Skiperja sta se nato dogovorila, kako bosta skrila kartico s posnetkom Tijanine vožnje. "Nekam jo moraš pospraviti, moramo si jo ogledati. Ampak ne povej, če te kdo vpraša, nimamo ničesar! Prav? Prosim, pospravi kartico," je Srb rekel Turku. Toda Turka je skrbelo, kaj bo rekel ženski, ki je bila s Tijano in za katero so mislili, da je njena mati. "Kaj bova povedala njeni materi? Mati in hči sta, kaj ji bova povedala, ko bo vprašala po otroku?" je Turek panično vprašal, na kar je Srb odgovoril, da bo rekel, da je vse redu in da se bo vrnila.

Kot smo že poročali, je kamera posnela tudi vznemirjenje ljudi na obali in natakarje bara na plaži, ki so stekli proti vodi, da bi ji pomagali. Družina je izvedela tudi, da so jo ljudje, ki so jo potegnili iz morja, poskušali oživljati, a je bilo prepozno.

"Poskušali so jo oživljati in ji dati umetno dihanje, a kot so povedali, ji je iz ust začela teči kri. Mislim tudi, da je reševalno vozilo zamudilo. Ta agonija je trajala dolgo. Na vseh straneh so bile napake," je bil v izpovedi za Pobjedo.me jasen odvetnik.